Apple scheint weiter am neuen HomeOS zu arbeiten. Nachdem das potenzielle Smart-Home-Betriebssystem bereits vor mehr als zwei Jahren aufgetaucht war, zeigen sich jetzt weitere Anzeichen in der aktuellen tvOS 17.4 Beta für den Apple TV 4K.

Lange Zeit war es ruhig ...

iPad als Smart-Home-Zentrale, HomePod mit Display

Im Juni 2021 suchte Apple per Stellenausschreibung nach Entwicklern für Apple Music, die neben iOS , watchOS und tvOS auch in Berührung mit dem bis heute nahezu unbekannten HomeOS kommen sollten. Nachdem die Presse auf das Thema aufgesprungen war, korrigierte das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino seine Annonce. Seitdem ist es vergleichsweise still um das neue Betriebssystem geworden.Nun aber rückt HomeOS erneut in den Fokus, nachdem der Begriff von MacRumors im Code der neuen tvOS 17.4 Beta entdeckt wurde. Dabei steht die Software einmal mehr in Verbindung mit neuen Apple-Produkten aus den Bereichen HomePod und iPad. Zumindest, wenn es nach den Experten und Analysten aus der Gerüchteküche geht. Die erwarten für das Jahr 2024 ein durchaus großes Smart-Home-Upgrade Anfang 2023 prognostizierte bereits der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman die Entwicklung eines Smart-Home-Displays , mit dem Apple gegen Wettbewerber wie den Echo Show, Meta Portal oder Google Nest Hub antreten wolle. In einem iPad-ähnlichen Design, evtl. sogar an der Wand montiert, soll das smarte Zuhause zentral gesteuert und FaceTime-Anrufe geführt werden können.Weiterhin erwarten Analysten die nächste HomePod-Generation, die in diesem Jahr mit einem integrierten Display vorgestellt werden könnte. Erste Bilder waren bereits von Prototypen zu sehen. Ob Apple hierfür allerdings direkt einen neuen iOS- oder tvOS-Ableger in Form von HomeOS strickt, bleibt abzuwarten.Aktuell geht man davon aus, dass sowohl iOS 17.4 als auch tvOS 17.4 im März für iPhones iPads und den Apple TV er­schei­nen werden. Ebenso stehen Gerüchte im Raum, nach denen Apple mit einem Frühlings-Event plant und dort seine HomePod- und iPad-Neuheiten vor­stel­len soll. Im gleichen Atemzug könnte auch das neue HomeOS enthüllt werden.