Leak "bestätigt" Gerücht über Apple HomePod mit Display

Es gab in der Vergangenheit bereits einige Leaks von einem neuen HomePod mit LCD-Display, doch bislang hat Apple noch keinerlei Andeutung zu einer möglichen Veröffentlichung gemacht. Das smarte Lautsprechersystem ist erfolgreich und dürfte auf jeden Fall bald ein Update bekommen - ob mit oder ohne Touch-Display bleibt aber noch immer eine offene Frage.Von Kosutami gibt es jetzt erste einmal ein neues Bild zurück, das angeblich einen weiteren Teil eines dieser HomePod-Prototypen mit einem Display zeigt.In einem Beitrag auf X zeigt Kosutami eine Bildschirmkomponente, die ein großes gebogenes Glas enthält, das so ziemlich die gesamte Oberseite des Lautsprechers abdeckt. Das Bauteil passt zu einem zuvor geleakten HomePod-Prototyp mit einem gebogenen LCD-Display. Der aktuelle HomePod hat dagegen eine flache Touch-Oberfläche mit mehreren LEDs, die nur verschiedenen Farbkombinationen anzeigen kann.Gerüchte darüber, dass Apple die Idee eines HomePods mit einem Display erforscht, gibt es schon seit einiger Zeit. Laut früheren Berichten hat Apple intern an diversen HomePod-Prototypen mit einem Display gearbeitet, darunter auch einem, der einem Amazon Echo Show ähnelt. Der im neuen Leak gezeigte Prototyp wäre weniger ambitioniert, mit einem Bildschirm auf der Oberseite, um schnelle beziehungsweise kurze Informationen anzuzeigen.Das Online-Magazin 9to5Mac schrieb dazu, dass der Bildschirm grundlegende Informationen über Medien anzeigen kann, die in Apps wie Apple Music und Apple Podcasts abgespielt werden. Das Display auf dem HomePod könnte auch einige wichtige Benachrichtigungen anzeigen, möglicherweise, damit Nutzer Anrufe beantworten und auf Nachrichten antworten können.Gleichzeitig bestätigte der in tvOS 17.4 gefundene Code die Existenz eines neueren HomePod-Prototyps, der ein Display von der Größe eines iPad mini 6 hat. Mark Gurman von Bloomberg ergänzte dazu in jüngster Vergangenheit, dass Apple an HomePods mit einem Display arbeitet - er behauptet jedoch, dass eine Markteinführung 2024 unwahrscheinlich ist.