iOS 18: Apples "größtes" Software-Update in der Geschichte des iPhone

Apple muss wegen sich verändernder Vorschriften große Anpassungen an iOS vornehmen, will mit der nächsten Version aber auch einiges anders machen. Intern gilt iOS 18 schon jetzt als das wahrscheinlich größte Update in der Geschichte des iPhone

RCS verbindet iOS und Android besser

Höher aufgelöste Fotos und Videos

Audio-Nachrichten

Schreibindikator

Gelesen Benachrichtigungen

Wi-Fi-Messaging zwischen iPhones und Android-Geräten

Verbesserte Gruppenchats

Verbesserte Verschlüsselung im Vergleich zu SMS

Siri aufgebohrt

Zusammenfassung iOS 18 könnte größtes Update in iPhone-Geschichte werden

Mark Gurman prophezeit bedeutende Neuerungen

RCS-Support für iPhones kommt 2024

Verbesserte Kommunikation zwischen iOS und Android

Siri soll durch KI deutlich klüger werden

Apple arbeitet an KI-Funktionen für eigene Apps

Weitere Details folgen

Aktuell wird viel über iOS und die Anpassungen diskutiert, die Apple aufgrund neuer EU-Vorschriften vornehmen muss. Intern konzentriert der Konzern seine Kräfte schon auf das nächste große Update von iOS, Version 18, die im September erscheinen wird. Wie jetzt der für gewöhnlich gut informierte Journalist Mark Gurman von Bloomberg in seinem Newsletter schreibt, steht Großes an."Ich habe gehört, dass das neue Betriebssystem innerhalb des Unternehmens als eines der größten iOS-Updates - wenn nicht sogar als das größte - in der Geschichte des Unternehmens angesehen wird", so Gurman. Zu einem späteren Zeitpunkt werde er ausführlich über einzelne geplante Neuerungen berichten. Einige der großen neuen Features kann man aber schon jetzt absehen.Wie MacRumors schreibt, steht für iOS in Bezug auf Messaging eine echte Zeitenwende an. Bisher hatte sich der Konzern verwehrt, den plattformübergreifenden Nachrichtenstandard RCS in iOS zu integrieren. Im November 2023 dann die Ankündigung: iPhones werden "später 2024" mit RCS-Support ausgerüstet.Was zwischen iPhones und mit Drittanbieter-Apps jetzt schon möglich ist, wird dann zum normalen iOS-Feature. Mit iOS darf man in der Kommunikation zwischen iOS und Android folgende Verbesserungen erwarten:Mit iOS 18 soll dann auch Siri, seit Langem als unzureichender "Assistent" kritisiert, dank Apples eigenen Bemühungen im Bereich der KI deutlich dazulernen. Gurman erwartet, dass in iOS 18 generative KI-Technologie zum Einsatz kommt, um Fragen zu beantworten und Sätze automatisch zu vervollständigen. Auch in Apple Music, Pages, Keynote und Xcode soll der Konzern an KI-Funktionen schrauben.