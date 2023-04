Produkt-Nutzung: Wie Apple ist Deutschland?

Apple ist eine der beliebtesten Technik-Marken Deutschlands. Der dazugehörige Online-Shop zählt zu den Top 10 hierzulande. Wer den stationären Einzelhandel vorzieht, kann in einem der 16 Apple Stores einkaufen. Aber welche Produkte und Services sind am populärsten?



Die Statista Consumer Insights können diese Frage beantworten. Im Bereich Hardware ist als erstes das iPhone zu nennen. Ein Drittel der Menschen (18-64 Jahre) in Deutschland telefonieren mit dem Apple-Smartphone. Ähnlich weit verbreitet ist noch das iPad (25 Prozent). Den Home Pod hat dagegen kaum jemand im Haushalt, wie der Blick auf die Grafik zeigt. Weit weniger verbreitet als Apple-Hardware sind die Services des Unternehmens. Am populärsten ist Apple Music mit einer Reichweite von 10 Prozent in der befragten Bevölkerungsgruppe. Knapp dahinter liegt Apple TV+ (9 Prozent). Der Payment-Service Apple Pay wird von sieben Prozent genutzt.

Mehr zum Thema: Apple