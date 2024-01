Experten: Microsoft wird Apple an der Börse hinter sich lassen

Derzeit gibt es ein Wettrennen zwischen Apple und Microsoft, wer der wertvollste Konzern der Welt ist. Zuletzt knackten beide die Marke von drei Billionen Dollar. Zwar wird beiden egal sein, wer vorne liegt, laut Experten wird sich aber Microsoft langfristig an der Spitze festsetzen.

Microsoft erfindet sich neu

Nvidia lachender Dritter?

Zusammenfassung Apple und Microsoft im Kampf um höchsten Firmenwert

Beide Konzerne erreichten kürzlich drei Billionen Dollar Marke

Microsoft könnte sich laut Experten an der Spitze behaupten

Microsofts Aktienkurs stieg 2024 um sieben Prozent

Analysten sehen Microsofts KI-Erfolge als langfristigen Vorteil

Microsoft vielseitig aufgestellt, Apple abhängig vom iPhone

Nvidia könnte als Dritter an Apple und Microsoft vorbeiziehen

Microsoft gegen Apple: Dieses Rennen ist zwar weitgehend oder vielleicht sogar nur für die Medien interessant, es zeigt aber dennoch, welcher IT-Konzern mit seiner Strategie erfolgreich ist bzw. das langfristig sein wird. Denn während Apple seine erfolgreiche Ausrichtung weitgehend beibehält, erfindet sich der Redmonder Konzern dieser Tage in so mancher Hinsicht neu und setzt alles auf die Karte KI.Microsofts Aktienkurs bzw. Wert hat alleine 2024 bereits sieben Prozent zugelegt, am vergangenen Freitag ist man an Apple vorbeigezogen und liegt nun mehrere Milliarden vor dem Konzern aus dem kalifornischen Cupertino. Die Nachrichtenagentur Reuters hat sich aus diesem Anlass bei 13 Wirtschaftsexperten umgehört, welches der beiden Unternehmen auf lange Sicht die besseren Karten hat. Der Zeitpunkt ist natürlich kein Zufall, da Microsoft am morgigen Dienstag seine Quartalsergebnisse bekannt gibt und Apple dann am Donnerstag an der Reihe ist.Dabei sind sich die Analysten recht einig, dass die Redmonder langfristig besser aufgestellt sind, da Microsofts jüngste Erfolge im Bereich der generativen KI dem Unternehmen einen großen Vorteil gegenüber Apple verschaffen.Microsoft habe mit Azure Cloud, Gaming, Unternehmenssoftware und natürlich auch mit KI mehr Hebel in der Hand, meint etwa King Lip, Chefstratege bei Baker Avenue Wealth Management. "Apple ist am meisten auf das iPhone angewiesen, das ein reifer Markt ist, und das Unternehmen muss noch darlegen, wie es im Wettrüsten mit der KI konkurrieren will."Doch auch hier gilt womöglich das Motto: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte: Denn einige Experten gehen davon aus, dass das Rennen zwischen Microsoft und Apple eines um den zweiten Platz sein und der Chiphersteller Nvidia an beiden vorbeiziehen könnte.