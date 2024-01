Microsoft Graveyard: Diese Produkte liegen auf dem Redmonder Friedhof

Microsoft passt sein Software- und Dienste-Angebot ständig an und das bedeutet einerseits die Einführung neuer Produkte, aber auch das Begraben anderer, die nicht erfolgreich sind oder dem Konzern sonst wie nicht mehr in den Kram passen. Dazu gibt es nun eine neue Übersicht.

Google gilt als jener Konzern, der den schnellsten Abzugsfinger hat und das Unternehmen aus Mountain View gilt entsprechend auch als besonders nervös. Es gibt auch eine Seite namens Killed by Google , dort kann man eine mittlerweile erstaunlich lange Übersicht sehen, welche Dienste die Kalifornier bereits getötet haben. Man bekommt bei den einzelnen Produkten auch eine kurze Beschreibung, worum es sich dabei gehandelt hat, es gibt auch stets einen Link zur Quelle, auf der man sich über die jeweilige Software und auch den Grund für das Aus informieren kannKilled by Google ist auch das klare Vorbild für eine neue Seite namens Microsoft Graveyard , also den Microsoft-Friedhof. Wie Neowin schreibt, hat auch der Redmonder Konzern eine lange Liste an Produkten, die man getötet und aufgegeben hat oder nicht länger unterstützt. Neu ist die Idee allerdings nicht, da Killed by Google an sich auch einen Ableger namens Killed by Microsoft hat.Verantwortlich für Microsoft Graveyard ist ein Software-Entwickler namens Victor Frye, sein Friedhof ist eine Open-Source-Sammlung an Software, aber auch Hardware, die von die Redmondern getötet worden sind. Entsprechend findet man dort nicht nur nicht länger (bzw. künftig) unterstützte Windows-Versionen und andere Anwendungen und Dienste, sondern auch Geräte(reihen) wie Lumia und Zune.Mehr als das: Microsoft Graveyard listet sogar Spielestudios auf, die geschlossen worden sind, dazu zählt auch Lionhead, wo einst Black & White und Fable entstanden sind. Vollständig ist die Liste allerdings bislang nicht und hier kommt der Open-Source-Aspekt ins Spiel: Denn wer meint, dass ein bestimmtes Microsoft-Grab noch fehlt, der kann auf GitHub einen thematischen Grabstein beisteuern.