Flight Simulator: Microsoft spricht über seine Update-Pläne für 2024

Bisher hielt sich Microsoft bedeckt, was die aktualisierte Roadmap für den langsam aber sicher scheidenden Flight Simulator 2020 betrifft. Schließlich dürfte sich eine Vielzahl der Entwickler des zuständigen Asobo Studios bereits auf die Fertigstellung des im letzten Jahr angekündigten Flight Simulator 2024 kon­zen­trie­ren. Dennoch geht es zu Beginn des Jahres mit neuen Updates weiter.Am 30. Januar 2024 soll das neue World Update 16 erscheinen. Hatte man im Vorfeld mögliche Verzögerungen beim Release angedeutet, scheint die Landung nun doch pünktlich zu sein. Hobbypiloten führt der Patch in eine grafisch auf­po­lier­te Karibik. Genau das richtige also, um den grauen Winter in Deutschland zumindest virtuell hinter sich zu lassen. Microsoft spricht von einer Datenaktualisierung des Digital Elevation Model (DEM) und insgesamt 104 aufgefrischten, "handgefertigten" Sehenswürdigkeiten (Points of Interes, kurz POI). Zusätzlich werden sieben neue Flughäfen, damit ver­bun­de­ne Landeherausforderungen sowie karibische Wildnis- und Entdeckungsflüge ins Spiel gebracht.Ein Trailer zum World Update 16 lässt bisher auf sich warten. Vorab zeigt man allerdings eine Reihe von Screenshots (siehe oben), unter anderem des Castle Island Lighthouse bzw. Coopers Castle auf Grand Bahama, der nördlichsten Inseln der Bahamas.Nur einen Tag nach dem Release des World Update 16 sprechen die Entwickler am Abend des 31. Januar in einem Livestream über die Zukunft der Flug­si­mu­la­tion und beantworten Fragen von Spielern. Gerade in Hinsicht auf die für dieses Jahr geplante Veröffentlichung des Flight Simulator 2024 dürfte man mit Spannung erwarten, wie sich die 2020er-Version des Spiels weiterentwickelt. Vorab wurde bereits bestätigt, dass weitere World Updates geplant sind, unter anderem für Brasilien.