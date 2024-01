Xbox Game Pass: Erste Januar-Neuzugänge bieten zwei Hochkaräter

Frohes neues Jahr für Xbox Game Pass-Spieler

Ab sofort - Close to the Sun (Cloud, Konsole und PC)

04. Januar - Hell Let Loose (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

09. Januar - Assassin's Creed Valhalla (Cloud, Konsole und PC)

09. Januar - Figment (Cloud, Konsole und PC)

11. Januar - Super Mega Baseball 4 (Cloud, Konsole und PC) EA Play

11. Januar - We Happy Few (Cloud, Konsole und PC)

16. Januar - Resident Evil 2 (Cloud, Konsole und PC)

16. Januar - Those Who Remain (Cloud, Konsole und PC)

05. Januar - Grand Theft Auto V (Cloud und Konsole)

15. Januar - Garden Story (Cloud, Konsole und PC)

15. Januar - MotoGP 22 (Cloud, Konsole und PC)

15. Januar - Persona 4 Golden (Cloud, Konsole und PC)

15. Januar - Persona 3 Portable (Cloud, Konsole und PC)

Zusammenfassung Xbox Game Pass bietet Assassin's Creed Valhalla ab 9. Januar

Resident Evil 2 Remake ab 16. Januar auf Cloud, Konsole, PC

Close to the Sun ist bereits für Game Pass-Nutzer verfügbar

Weitere Neuzugänge für Januar, u. a. Hell Let Loose und Figment

Einige Spiele, darunter GTA V, verlassen den Game Pass im Januar

Persona 3 und 4 Golden werden Mitte Januar aus dem Angebot entfernt

Das neue Jahr beginnt für Nutzer des Spiele-Abonnements des Redmonder Konzerns hervorragend, denn heute hat Microsoft bekannt gegeben, auf welche Neuzugänge sich Kunden des Xbox Game Pass freuen können. Und wie anfangs erwähnt kann man hier von mindestens zwei absoluten Hochkarätern sprechen: Denn ab dem 9. Januar 2024 wird Assassin's Creed Valhalla auf Cloud, Konsole und dem PC verfügbar sein. Das bislang längste Abenteuer in der Geschichte der Ubisoft-Reihe führt in die Welt der Wikinger und in die angelsächsischen Königreiche.Eine Woche später, also am 16. Januar 2024, kommt dann Resident Evil 2 dazu, auch dieses wird via Cloud, Konsole und PC spielbar sein. Hier handelt es sich um das überaus gelungene Remake des erstmals im Jahr 1998 veröffentlichten Zombie-Klassikers mit Leon S. Kennedy und Claire Redfield in den Hauptrollen.Bereits heute ist Close to the Sun verfügbar, das First-Person-Horror-Adventure kann ebenfalls auf allen drei Game-Pass-Plattformen gespielt werden. Die komplette Übersicht der ersten Januar-Spiele (in der zweiten Hälfte des Monats wird es weitere Neuzugänge geben):Xbox Game Pass-Abonnenten müssen sich allerdings auch von einigen Spielen verabschieden, und zwar den folgenden Games: