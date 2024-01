Logo auf jeder Scheibe: Offizieller Xbox Series S-Toaster jetzt verfügbar

Anfang 2023 machten Bilder eines sogenannten Xbox Series S-Toasters die Runde, der in den USA auf den Markt kommen sollte. Nach fast einem Jahr ist das Gerät jetzt beim Big-Box-Retailer Walmart aufgetaucht und kann dort für 40 Dollar tatsächlich erworben werden.

Walmart

Küchengeräte im Xbox-Design

Zusammenfassung Xbox Series S Toaster bei Walmart für 40 Dollar

Kühlschrank im Xbox-Design schon länger verfügbar

Toaster seit Ende November 2023 erhältlich

Offiziell lizenziertes Produkt für den US-Markt

Einzelner breiter Einschub und sechs Bräunungsstufen

Brot wird mit Xbox Orb-Logo gebräunt

Design ähnelt der Xbox Series S Konsole

Internationaler Verkauf des Toasters ungewiss

Den Kühlschrank im Design einer Xbox Series X gibt es schon seit Jahren - und mittlerweile auch in einer ganzen Reihe verschieden großer Varianten. Jetzt gesellt sich auch ein Toaster dazu, wobei dieser über Walmart anscheinend schon seit Ende November 2023 zu haben ist.Der Xbox Series S-Toaster wurde von Wario64 auf X/Twitter jetzt bei Walmart entdeckt. Anscheinend handelt es sich um ein offiziell lizenziertes Produkt, schließlich wird der Markenname Xbox beim Vertrieb des Geräts über Walmart immer wieder genannt. Technisch handelt es sich um ein rein für den US-Markt konzipiertes Produkt, da die Betriebsspannung mit 120 Volt angegeben ist.Für die Toaster-Enthusiasten unter uns: Der Toaster ist ein Single-Slot-Modell, verfügt also über einen einzelnen, dafür aber recht breiten Einschub. Es gibt zudem sechs Bräunungsstufen und eine LED-Anzeige für die Bräunungszeit. Hinzu kommen ein Auftau- und ein Bagel-Modus. Das große Alleinstellungsmerkmal ist hier aber, dass der Toaster jede Scheibe Brot mit dem Xbox Orb-Logo versieht.Ferner trumpft das Gerät natürlich mit dem Design im Stil der Xbox Series S auf. Auf dem Gehäuse befindet sich also in einigen Bereichen eine nachgeahmte Lochstruktur, wie sie auf dem Gehäuse der Spielkonsole vorhanden ist. Außerdem gibt es einen großen schwarzen Kreis, der den Bereich nachempfindet, bei dem an der echten Spielkonsole das Lüftungsgitter sitzt.In den USA kann der Toaster über Walmart aktuell zum Preis von 39,99 US-Dollar erworben werden . Ob mit einer internationalen Verfügbarkeit zu rechnen ist, ist fraglich, schließlich ist die Xbox außerhalb der Vereinigten Staaten längst nicht so gefragt und die Zahl der möglichen Käufer dadurch deutlich geringer - andererseits hat es der Xbox Mini Fridge auch in deutsche Händlerregale geschafft