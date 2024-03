Hype um PS5 Pro: Experten dämpfen Erwartungen an die Leistung

Spieler sollten ihre Erwartungen an die PlayStation 5 Pro zu­rück­schrau­ben. Experten rechnen derzeit nicht mit einem starken Leistungssprung, wie ihn einst die PS4 Pro gebotenen hat. Stattdessen dürften sich Sony und AMD auf ein Upscaling-Upgrade samt KI-Tools konzentrieren.

Bleibt der große FPS-Boost aus?

Alle Augen sind aufs Upscaling gerichtet

In der jüngsten Analyse von Digital Foundry dämpfen die oft gut informierten Experten Richard Leadbetter, Alexander Battaglia und John Linneman die Hoffnungen auf einen immensen Performance-Boost der PS5 Pro-Konsolen, der in der Playstation-Community oft diskutiert wurde. Ein "Wow"-Effekt, wie zum Wechsel von der PlayStation 4 hin zur PS4 Pro, könnte ausbleiben.Wie (via wccftech ) berichtet wird, sollen sich die Compute Units (CU) im Ver­gleich zum Basismodell nicht wie einst verdoppeln, weshalb eine simple Stei­ge­rung der Taktraten nicht ausreichen würde, um eine doppelte Bildrate zu liefern. Ebenso sollen der Prozessor der PS5 Pro sowie der unveränderte Videospeicher (VRAM) und die Speicherbandbreite weiterhin zum Flaschenhals werden.Aktuell rechnet man damit, dass sämtliche Leistungssteigerungen auf eine neue Upscaling-Technologie zurückzuführen sein werden, die sich angeblich bei Sony und AMD in der Entwicklung befinden soll. Neben Verbesserungen im Bereich Auflösung, Raytracing und Pathtracing sowie FPS-Stabilität geht aus einem Patent die Weiterentwicklung des Checkerboard-Renderings hervor, das per KI-Al­go­rith­mus bestimmen soll, welche Teile des Bildes hochskaliert werden müssen.Bisher basieren allerdings die Ana­ly­sen von Digital Foundry auf Ge­rüch­ten, wenn auch oft aus gut in­for­mier­ter Quelle. Die Prognosen hinsichtlich der PS5 Pro-Leis­tung sind also mit Vorsicht zu genießen. Gleiches gilt für den erwarteten Release-Termin. Nach aktuellem Stand könnte Sony die PlayStation 5 Pro noch in diesem Jahr auf dem Markt bringen - aller Voraussicht nach zum Weihnachtgeschäft.