Kanadier trackt sein gestohlenes Auto dank AirTag über ganzen Planeten

Apples AirTags haben sich schon oft als hilfreich erwiesen, wenn es um gestohlene Dinge geht, das betrifft auch Autos. Nun hat ein Kanadier über ein solches Tracking sein SUV auf dessen Weltreise verfolgen können. Er weiß, wo das Auto ist - er bekommt es aber nicht zurück.

Zweites Fahrzeug gestohlen

Über Belgien nach Dubai

Zusammenfassung AirTags helfen Kanadier, gestohlenen SUV zu tracken

Zweites Fahrzeug nach Diebstahl 2022 mit AirTags ausgestattet

Gestohlenes SUV auf Bahngelände in Container lokalisiert

Polizei kann Container nicht öffnen, verweist an Sicherheitsdienst

SUV reist von Montreal nach Antwerpen und Dubai

Privatdetektiv findet SUV, Besitzer erhält es nicht zurück

Torontos Polizei sieht Fall als "sehr aktiv", trotz geringer Hoffnung

Andrew, dessen Nachname aus Gründen der Privatsphäre nicht genannt wurde, hatte bereits einmal Erfahrungen mit einem gestohlenen Fahrzeug. Bereits 2022 wurde ihm ein GMC Yukon XL entwendet. In seinem zweiten Fahrzeug versteckte er gleich zwei AirTags, er wollte damit verhindern, dass dieses verschwindet bzw. sicherstellen, dass er es wiederbekommen kann.Und tatsächlich wurde auch sein Nachfolge-SUV gestohlen. Doch die AirTags arbeiteten wie beabsichtigt und er wandte sich mit dieser Information an die Polizei. So konnte er das gestohlene Fahrzeug lokalisieren, genauer gesagt wurde es von ihm auf einem Bahngelände und einem dort befindlichen Container aufgespürt.Doch dann begann eine Geschichte, die Andrews Vertrauen in die Behörden nachhaltig erschüttert haben dürfte. Denn die Polizei teilte ihm mit, dass sie keine Befugnis habe, den Container zu öffnen und verwies Andrew an einen privaten Sicherheitsdienst - der allerdings nichts unternahm.Dann begann die Weltreise des SUVs, denn er gelangte im Container in den Hafen von Montreal und verschwand wenig später vom Tracking. Das lag sicherlich daran, dass er auf einem Schiff weder in der Nähe des mobilen Internets noch eines iPhones war. Das Fahrzeug tauchte dann einen Monat später im belgischen Antwerpen auf, schließlich "meldete" sich das Fahrzeug dann von einem Gebrauchtwagenhändler in Dubai.Doch bisher nutzte ihm diese Information nichts, selbst ein eigens angeheuerter Privatdetektiv, der sogar Fotos vom Fahrzeug machte, konnte bisher nicht helfen. Dabei gibt es kaum Zweifel, dass es tatsächlich Andrews Fahrzeug ist, da nicht nur AirTag-Position, Bauart, sondern auch Kilometerstand übereinstimmen.Die Polizei von Toronto teilte gegenüber dem kanadischen Sender CBC mit, dass der Fall immer noch "sehr aktiv" sei, angesichts der langen Geschichte und des weiten Wegs, den das Fahrzeug genommen hat, fällt es aber schwer, an ein Happy End für den Besitzer zu glauben.