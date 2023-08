AirTags zeigen erneut: So schwindeln Airlines bei verlorenem Gepäck

Apples AirTags sind seit Längerem verfügbar und haben sich bereits vielfach als praktisch erwiesen, um verlorene oder auch entwendete Gegenstände aufzuspüren. Sehr populär sind sie auch auf Flugreisen - und sie enthüllen auch, wie die Airlines mit Gepäck umgehen.

"Wo ist mein Koffer?"

Zusammenfassung Apple AirTags werden zur Aufspürung von Gegenständen genutzt

AirTags zeigen, wie Airlines mit Gepäck umgehen

Kanadier Winston Sih nutzt AirTag, um verlorenes Gepäck zu finden

United Airlines behauptete, das Gepäck sei in Toronto

AirTag zeigte an, dass das Gepäck noch in Washington war

AirTag half dabei, den Koffer im Gepäckausgabebereich zu finden

Es passiert immer wieder, dass man auf einer Flugreise am Ende ohne seinen Koffer dasteht, vor allem dann, wenn man zumindest einmal umsteigen musste. In den meisten Fällen taucht das Gepäckstück auch zeitnah auf, doch mitunter ist dies auch der Beginn einer kleinen Odyssee - nicht nur für den Koffer oder Rucksack, sondern auch den Besitzer, der der jeweiligen Fluglinie tage- und manchmal sogar wochenlang nachlaufen muss.Nun zeigt aber der Fall eines Kanadiers namens Winston Sih, dass Fluglinien offenbar ganz bewusst die Unwahrheit erzählen, um von der eigenen Unfähigkeit bzw. Unwissen abzulenken. Denn wie Daily Hive (via Apple Insider ) berichtet, flog Sih vergangene Woche von Chicago nach Toronto, seine ursprüngliche Verbindung wurde aber storniert und er musste einen Zwischenhalt in Washington machen. Dabei sollte auch sein Gepäck umgeleitet werden, doch das erwies sich als falsch.Dann begann der Ärger, denn sein Gepäck kam niemals in Toronto an. United Airlines versprach ihm, wie es in solchen Fällen übrig ist, das Gepäck nach Hause zu liefern, sobald es aufgetaucht ist. Dank AirTag konnte Sih allerdings sehen, dass das Gepäckstück sich noch in Washington befand - United bestand aber dennoch darauf, dass es schon in Toronto sei. Letztlich konnte er die Fluglinie aber überzeugen und der Koffer machte sich tatsächlich auf den Weg nach Kanada.Doch dann begann der Ärger erst richtig, denn es landete (so der AirTag) auf dem Gepäckband, wurde dort heruntergenommen, um 24 Stunden im Gepäckausgabebereich herumzustehen. Doch dann behauptete United Airlines plötzlich, dass sich das Gepäck noch in Washington befindet.Es folgte ein mühsames Hin und Her, irgendwann einmal konnte er einen Flughafen- bzw. Airline-Mitarbeiter überzeugen, in Begleitung zur Gepäckausgabe zu dürfen, um mithilfe seines iPhone 14 seinen Koffer aufzuspüren. "Es war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber mit der Technologie viel einfacher", sagte er. "Ich würde sagen, AirTags sind ein Muss, wenn man auf Reisen ist. Ich habe sie an meinem Rucksack, meinen Schlüsseln und mehreren Koffern."