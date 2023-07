Android warnt ab sofort vor unerwünschten AirTags in der Nähe

Tracker wie Apples AirTags sind zweifellos eine praktische Sache, um verlorene und mitunter auch gestohlene Gegenstände zu finden. Doch sie werden auch immer wieder missbraucht, um Menschen ohne deren Wissen nachzuschnüffeln. Davor wird Android künftig warnen.

Seit der Einführung der AirTags kommt es regelmäßig zu Berichten und Versuchen, diese im Zweck zu entfremden. Der naheliegende Anwendungsfall sind Menschen, die herausfinden wollen, ob ihre Partner fremdgehen bzw. mit wem. Das wird allerdings immer schwieriger, denn mittlerweile haben nicht nur Apples iOS, sondern auch Android Warnsysteme, die Nutzer benachrichtigen, wenn unerwünschte Tracker (zu lange) in der Nähe entdeckt werden.Das hat Google bereits auf seiner Entwicklerkonferenz I/O angekündigt, dass man eine derartige Erkennung umsetzen wird. Diese wird nun freigeschaltet, wie Google in einem Blogbeitrag bekannt gab. Der Rollout dieses Warnsystems beginnt noch in diesem Monat, unterstützt werden alle Android-Geräte mit Version 6.0 oder höher. Laut Google bietet das Warnsystem drei Möglichkeiten:Mit dem Alarm für unbekannte Tracker wird man benachrichtigt, wenn ein unbekannter Bluetooth-Tracker von seinem Besitzer getrennt und festgestellt wird, dass dieser dauerhaft in der Nähe unterwegs ist. Man kann auf diese Benachrichtigung tappen und erhält daraufhin zusätzliche Informationen zur Art und per Kartenansicht dem Standort des Trackers. Man kann auch einen Sound abspielen lassen, um den Tracker zu finden - ohne dass der Besitzer des Trackers davon erfährt.Nachdem das System eine Warnung erhalten hat, kann man mehr über den unbekannten Bluetooth-Tracker erfahren und bekommt Tipps, wie man handeln kann. Wenn man das Gerät in die Nähe der Rückseite des Telefons bringt, können einige Bluetooth-Tracker ihre Seriennummer oder zusätzliche Informationen über den Besitzer des Geräts weitergeben, wie etwa die letzten vier Ziffern der Telefonnummer. Man kann auch erfahren, wie man den Tracker komplett außer Gefecht setzen kann.Wer proaktiv herausfinden will, ob sich ein AirTag (zum Anfang funktioniert das System nur mit Apple-Trackern , weitere sollen aber folgen) in der Nähe befindet, der kann die Umgebung per manueller Scan-Funktion absuchen.