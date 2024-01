Apple hat zu viele AirTags produziert - deshalb gibt es kein Update

Apple wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vor dem Jahr 2025 den AirTag der zweiten Generation auf den Markt bringen. Hintergrund für die ungewöhnlich lange Aktualisierungs-Wartezeit soll eine Fehlplanung sein.

Neuer Bericht zum AirTag 2

Produktion soll erst Ende 2024 beginnen

Das berichtet der Apple-Experte Mark Gurman in dem für Bloomberg herausgegebenen "Power On"-Newsletter. Diesem neuen Bericht zufolge wird Apples AirTag der zweiten Generation auch nicht im Jahr 2024 ausgeliefert - auch wenn viele Experten bislang davon ausgingen, dass es in diesem Jahr endlich ein Update geben werde.Die nächste Generation des Trackers soll sich demnach aufgrund eines Überschusses an Lagerbeständen des ersten Modells verzögern.Apple hatte das kleine Gerät im Jahr 2021 auf den Markt gebracht. Erwartet hatten viele daher, dass es nach zwei Jahren eine aktualisierte, verbesserte Version geben wird. Doch bisher wurde daraus nichts - und es soll auch in diesem Jahr nicht so weit sein.Der AirTag ist dabei ein beliebtes Zubehör, dennoch hat sich Apple scheinbar sehr viel mehr Verkäufe erhofft. Es gibt zwar keine offiziellen Verkaufszahlen, aber es gibt auch keine Hinweise darauf, dass die AirTags Ladenhüter sind. Im "Power On"-Newsletter behauptet Mark Gurman nun dennoch, Apple habe es im Moment nicht eilig, den AirTag 2 auf den Markt zu bringen, da man einfach noch zu viele AirTags der ersten Generation auf Lager hat.Gurman fügt hinzu, dass der Grund dafür ist, dass Apple "eindeutig überproduziert" habe. Lagerhäuser sollen "bis zum Rand mit AirTags gefüllt" sein, schreibt er.Dieses Gerücht stimmt mit einem anderen Bericht vom Oktober überein, in dem behauptet wurde, dass die Produktion für den AirTag 2 erst Ende 2024 beginnen wird.Im Vergleich zum Modell der ersten Generation wird erwartet, dass die Version der zweiten Generation einen verbesserten Funkchip haben soll. Dadurch sollen die kommenden AirTags besser mit den neuen iPhones und Apple Watches zusammenarbeiten und auch eine größere Reichweite bieten.