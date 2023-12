Bluetooth-Tracker wie Apple Air Tags sind immer wieder in der Kritik, jetzt schließt sich auch Europol den kritischen Stimmen an. Laut den Strafverfolgern schätzt das organisierte Verbrechen die Technik sehr, um unter anderem illegale Lieferungen nachverfolgen zu können.

Kokainschmuggel 2.0: Airtags im Fokus

Kriminelle machen sich sehr gerne und schnell moderner Technologie zu eigen, um sich bei ihren Machenschaften einen Vorteil zu verschaffen. Jetzt hat Europol eine Warnung ausgesprochen, dass Bluetooth-Tracker seit ihrem Aufkommen rund um das organisierte Verbrechen regen Gebrauch finden.Die Rate, mit der die kleinen Peilsender neben illegalen Waren entdeckt wird, nimmt demnach stetig zu. Wie die europäischen Strafverfolger in ihrem Beitrag schreiben, gibt es vor allem eine Gruppe an Verbrechern, welche die neue Technologie für ihre internationalen Geschäfte einsetzten: "Die große Mehrheit der Europol gemeldeten Fälle betrifft den Kokainschmuggel."Wie man vermuten kann, nutzen die Schmuggler die Tracker laut Europol, um die illegalen Waren auf ihrer Route um den Globus genau zu verfolgen. Mithilfe der Sender könne die Ladung auch nach der Ankunft in den Häfen und auf dem Straßenweg zu den Lagerorten weiter verfolgt werden.Europol will mit der aktuellen Meldung bei den EU-Mitgliedsstaaten und der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit für die neue Entwicklung schaffen: "Um vor dem Missbrauch dieser Technologie zu warnen, hat Europol eine eingeschränkte Frühwarnmeldung an alle EU-Mitgliedstaaten sowie eine öffentliche Version herausgegeben."