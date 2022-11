Segas verschollener "erotischer Thriller" nach 25 Jahren aufgetaucht

Videospiele sind längst eine der dominierenden Formen der Unterhaltung, doch das war nicht immer so. Denn das Medium erlebte vor allem in seinen Anfangstagen ein Auf und Ab. Mittendrin war auch Sega, die Japaner versuchten sich in der Krise an einem "erotischen" Spiel.

Erotisches Spiel ohne viel Erotik

Sega ist heute als Entwickler und Publisher etabliert und steht auch auf wirtschaftlich sicheren Beinen. Doch das war nicht immer so, denn das Gaming-Unternehmen hatte vor allem mit seiner Hardware diverse Misserfolge. Mitte der 1990er kam Segas Saturn auf den Markt, diese Konsole floppte aber, auch weil man es mit einer neuen und übermächtigen PlayStation zu tun bekam.Sega schlitterte damals in eine Krise und suchte nach Auswegen aus dieser. Und offenbar nahm sich das japanische Unternehmen Sonys Erfolg auch ein Stück als Vorbild, schoss aber weit übers Ziel hinaus. Denn der Erfolg der PlayStation lag vor allem daran, dass diese Gaming aus dem Kinderzimmer holte und Konsolen zum fixen Bestandteil des Wohnzimmers machte.Sega nahm das Wort Erwachsenen-Unterhaltung aber etwas zu wörtlich und entwickelte für rund drei Millionen Dollar (damals ein hoher Betrag) ein Spiel namens Sacred Pools. Dabei handelte es sich um ein vor allem mit "Full Motion Video" (FMV) arbeitendes "erotisches" Spiel, das 1997 erscheinen sollte. Doch Sacred Pools war so schlecht, dass es im Vorfeld von der Presse zerrissen wurde, und wanderte daher ins Archiv.Seither war Sacred Pools verschollen, doch 25 Jahre später konnte Gaming Alexandria eine Kopie aufstöbern und zeigt es. Mehr als das: Wer sich für das Spiel interessiert, kann es herunterladen und via Emulator selbst ausprobieren. Dabei kann man sehen, dass das Spiel zwar mit "erotischer Thriller" beschrieben wurde, aber kaum etwas mit Erotik zu tun hat.Wir empfehlen eher die Ansicht der von Gaming Alexandria veröffentlichten ersten Spielminuten, denn es ist alles andere als verwunderlich, dass Sacred Pools eingemottet wurde. Wer sich für die obskure Entwicklung des Spiels interessiert, sollte sich aber definitiv den dazugehörigen Beitrag durchlesen.