Deal abgeschlossen: Sega übernimmt Angry Birds-Entwickler Rovio

Bereits im Frühjahr wurde bekannt, dass Sega das Entwicklerstudio Rovio kaufen möchte. Nun hat der Konzern den Deal abgeschlossen. Zukünftig soll sich die Erfahrung von Rovio nicht ausschließlich in mobilen Spielen, sondern auch in aktuellen Sega-Titeln finden lassen.

Rovio

Rovio könnte Einfluss auf Sega-Titel nehmen

Sonic trifft auf Angry Birds

Zusammenfassung Sega hat das Entwicklerstudio Rovio gekauft.

Rovio ist bekannt für seine Angry Birds-Spiele.

Übernahme hilft Sega, mobiles Portfolio zu erweitern.

Kaufpreis für Rovio beträgt 706 Millionen Euro.

Zukünftige Projekte von Sega und Rovio noch unbekannt.

Rovio ist hauptsächlich für seine Angry Birds-Spiele bekannt und hat in erster Linie Smartphone-Apps auf den Markt gebracht. Das Unternehmen könnte Sega dabei helfen, sein mobiles Portfolio zu erweitern. Im Gegenzug können Entwickler von Rovio ihr gesammeltes Wissen auch auf anderen Plattformen einbringen.Der Aufsichtsrat des Entwicklerstudios hatte dem Deal zugestimmt, sodass es sich um eine freundliche Übernahme handelt. Insgesamt soll Sega eine Summe in Höhe von 706 Millionen Euro gezahlt haben. Obwohl es sich dabei an sich um keinen kleinen Betrag handelt, lässt sich die Übernahme natürlich nicht mit großen Deals wie der Activision-Übernahme durch Microsoft vergleichen.Laut VGC hat Sega die Übernahme nun abgeschlossen. In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X begrüßt Sega das Entwicklerstudio als Teil seiner Familie. Fans sollen sich bereits auf aufregende Abenteuer in der Zukunft einstellen können.Im Rahmen des Posts wurde auch ein Bild geteilt, auf welchem Sonic, Tails, Knuckles sowie die Angry Birds zu sehen sind. Ursprünglich hatte Sega damit gerechnet, den Deal bis September abzuwickeln. Somit ist die Übernahme nun früher als geplant abgeschlossen.Welche konkreten Projekte Sega und Rovio zukünftig umsetzen möchten, bleibt offen. Es wäre denkbar, dass Rovio sich darum kümmert, Sonic-Titel auf mobilen Geräten zu vermarkten. Womöglich gibt der Publisher erste Details hierzu in den kommenden Monaten bekannt.Siehe auch: Sega kauft Angry Birds-Macher Rovio für 706 Millionen Euro