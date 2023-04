Kurz vor Abschluss: Sega bietet Angry Birds-Machern 1 Mrd. Dollar

Den " Angry Birds "-Machern Rovio ist es nicht gelungen, an den Erfolg ihres Kult-Spiels heranzukommen. Seit Monaten gibt es daher auch Übernahmegerüchte. Nun wird ein neuer Name in den Ring geworfen: Sega soll Interesse haben.

Kurz vor Abschluss

Andere Verhandlung scheiterte

Zusammenfassung Sega Sammy Holdings Inc. steht kurz davor, Rovio Entertainment Oyj für rund 1 Milliarde Dollar zu übernehmen.

Sega Sammy entstand 2004 durch Fusion von Sammy Corp., Sega Corp. und Sonic the Hedgehog.

Rovio hatte zuvor Gespräche über Verkauf an Playtika Holding Corp.

Sega Sammy bietet mehr als Playtika.

Sega könnte den Kauf von Rovio bis Anfang nächster Woche besiegeln.

Das geht aus einem Bericht des Wall Street Journals hervor. Wie es in der Meldung heißt, soll ein "japanisches Unterhaltungskonglomerat" voraussichtlich rund 1 Milliarde Dollar für Rovio Entertainment zu zahlen bereit sein.Die Sega Sammy Holdings Inc. steht demnach kurz davor, Rovio für rund 1 Milliarde Dollar zu übernehmen. Die Informationen wurden dem Wall Street Journal von einer direkt mit der Übernahme vertrauten Personen zugespielt.Angeblich sind sich die beiden Unternehmen bereits einig geworden. Sega könnte den Kauf von "Rovio Entertainment Oyj" bis Anfang nächster Woche besiegeln, vorausgesetzt, die Gespräche scheitern nicht in letzter Minute oder ziehen sich unvorhergesehen in die Länge.Es ist nicht das erste Gerücht zur Übernahme von Rovio. Rovio war zuvor in Gesprächen über einen Verkauf an die Playtika Holding Corp., einem in Israel ansässigen Rivalen, für mehr als 800 Millionen Dollar. Diese Verhandlungen endeten im März ohne eine Einigung. Sega Sammy soll nun noch einiges mehr bieten, um den Zuschlag zu erhalten. Sega Sammy entstand 2004 durch die Fusion des japanischen Spielautomatenherstellers Sammy Corp. mit der Sega Corp. und dem Videospielhersteller Sonic the Hedgehog."Angry Birds" war das erste Handyspiel, das die Marke von einer Milliarde Downloads geknackt hatte. Rovio soll mittlerweile mit seinen Games mehr als 5 Milliarden Downloads erreicht haben.