Dreamcast Classic: Sega hat die Idee aus speziellem Grund aufgegeben

Vor einigen Jahren waren Mini-Neuauflagen klassischer Konsolen das große Ding, NES und Super-NES Classic gingen weg wie geschnitten Brot. Viele Hersteller folgten dem Beispiel Nintendos, doch nicht alle Kultkonsolen wurden neugeboren - darunter auch Segas Dreamcast.

Sega Dreamcast: Flop, aber bis heute Kult

Dreamcast Classic wäre zu teuer gewesen

Sega Dreamcast war die letzte Konsole des japanischen Herstellers, der lange Zeit als Hauptkonkurrent von Nintendo galt und mit Geräten wie dem Mega Drive auch mehr als mithalten konnte. Doch in den 1990ern verlor Sega den Anschluss und veröffentlichte 1998 seine letzte Konsole, die Dreamcast.Diese war aus Verkaufssicht eine kleine Katastrophe, da man nicht einmal zehn Millionen Stück an Frau und Mann bringen konnte. Bei Sega-Fans genießt sie aber dennoch bis heute einen legendären, ja fast schon mythischen Ruf. In vieler Hinsicht war Dreamcast nämlich ihrer Zeit voraus: Sie war leistungsstark, hatte die beste Grafik zu dieser Zeit und verfügte sogar über eine integrierte Internetverbindung. Dennoch floppte die Dreamcast. Die Gründe dafür waren vielfältig, ein wichtiger war der Erfolg der PlayStation und die sich anbahnende Veröffentlichung der PlayStation 2.Das ändert aber nichts am Umstand, dass die Dreamcast bis heute ein wohlklingender Name ist und es verwundert nicht, dass Sega eine "Classic"-Variante in Erwägung gezogen hat. Das jedenfalls behauptet der auf Retro-Gaming spezialisierte YouTuber Adam Koralik (via Wccftech ).Doch laut Koralik hat sich Sega dagegen entschieden, und zwar aus technischen Gründen. Er selbst hat seinerzeit mit Sega zusammengearbeitet (im Zuge einer Wiederveröffentlichung von Shenmue) und dabei sprach man auch über eine Version für eine Dreamcast-Neuauflage.Doch laut Sega wäre diese schlichtweg zu teuer gewesen. Koralik erinnert sich an die damaligen Aussagen von Sega: "Wenn wir es als Konsole herausbringen wollen, wird sie etwa 300 Dollar kosten, weil wir echte Hardware einbauen müssen und die Technologie bislang nicht billig genug ist, um das zu tun. Niemand wäre mit dem Preis von 300 Dollar zufrieden. Die Leute würden 100 Dollar erwarten, also wären alle sauer."Die Alternative wären emulierte PC-Fassungen gewesen, doch deren Qualität ließ zu wünschen übrig: "Du kannst entweder das billige, erschwingliche Produkt bekommen, das kein tolles Produkt ist, oder du bekommst das Produkt, das nicht erschwinglich ist", so Koralik abschließend. "Deshalb wurde es nicht veröffentlicht".