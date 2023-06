Sega: Kein Interesse an einer Übernahme durch Microsoft

Der japanische Spielekonzern Sega hat Gerüchten über eine mögliche Übernahme durch Microsoft eine endgültige Absage erteilt. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Microsoft tatsächlich mit dem Gedanken spielte, das Unternehmen zu kaufen. Daraus wird jedoch definitiv nichts.

Sega fühlt sich geschmeichelt, lehnt Übernahme aber ab

Zusammenfassung Sega erteilt Microsoft eine Absage bezüglich Übernahme.

Sega und Microsoft arbeiten weiterhin zusammen.

Microsoft hatte Sega als Zukaufskandidaten im Auge.

Microsoft wollte Xbox Game Pass-Angebot und Produkte ausbauen.

Wettbewerbsbehörden verhindern Pläne.

Microsoft kämpft um Freigabe für Activision-Kauf.

Sega-Chef: Nein, nicht jetzt.

Wie Segas Chief Operating Officer Shuji Utsumi gegenüber dem US-Wirtschaftsdienst Bloomberg klarstellte, ist sein Unternehmen derzeit nicht an einer Übernahme durch Microsoft interessiert. Man arbeite weiterhin gern und häufig mit Redmondern zusammen, es werde jedoch keine Übernahme geben.Die Beziehung zu Microsoft und dessen Management-Team sei bestens, auch weil das Unternehmen gegenüber Sega stets großen Respekt zeige. Man freue sich darüber, dass Firmen wie die Redmonder Sega so positiv gegenüberstünden. Auf die typisch japanische Art antwortete Utsumi letztlich auf die Frage, ob das Unternehmen an einer Übernahme interessiert sei: Nein. Nein, nicht jetzt.Hintergrund des Ganzen sind Dokumente, die Microsoft im Zuge des Rechtsstreits mit der Federal Trade Commission (FTC) um die geplante Übernahme des Spielegiganten Activision Blizzard vorgelegt hat. Daraus geht hervor, dass das Management von Microsoft zumindest intern darüber diskutiert hat, Sega aufzukaufen.Ziel des Vorhabens war wie im Fall des japanischen Spiele-Publishers Square Enix, dass man die Attraktivität des Xbox Game Pass-Angebots und die Reichweite der eigenen Produkte steigern wollte. Microsoft hatte offensichtlich eine ganze Reihe von Kandidaten für einen Zukauf im Auge, schließlich verfügt der Softwaregigant über riesige finanzielle Reserven, mit denen man das eigene Portfolio massiv ausbauen könnte.Allerdings machen, wie im Fall von Activision Blizzard, immer wieder "Probleme" mit den Wettbewerbsbehörden dieser Welt derartige Pläne hinfällig. Aktuell wird täglich darum gerungen, dass die FTC und andere Wettbewerbswächter ihre Freigabe für den Kauf von Activision geben.