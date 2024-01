Switch 2 vermutlich "Iteration, keine Revolution", 100 Dollar teurer

Gerüchte über eine Switch 2 gibt es schon lange und 2024 dürfte es soweit sein. Nintendo hat bereits im Vorjahr mehrere Andeutungen in diese Richtung gemacht. Die Vorhersagen eines renommierten Analysten deuten allerdings auf keinen bahnbrechenden Nachfolger.

Zusammenfassung Switch 2: Vorstellung und Launch im Jahr 2024 erwartet

Die Hybrid-Konsole Switch wurde vor mittlerweile fast sieben Jahren veröffentlicht und auch wenn Nintendo nicht unbedingt dafür bekannt ist, sich an Industrieregeln zu halten, so ist die Ankündigung einer Switch 2 längst überfällig. Experten gehen auch davon aus, dass Vorstellung und Launch in diesem Jahr kommen werden, auch Dr. Serkan Toto, Chef des in Tokio ansässigen renommierten Beratungsunternehmens Kantan Games, rechnet mit einer Veröffentlichung 2024.In einem alljährlichen Vorhersage-Feature von GamesIndustry.biz meinte Toto, dass die Zeit für einen Switch-Nachfolger "endlich" gekommen sei. Er verrät auch, dass es das lange und oft kolportierte 'Pro'-Modell der ersten Switch tatsächlich gab und "einige Entwickler bereits mit dem Dev-Kit gearbeitet haben".Nintendo-Fans müssen sich laut dem Gaming-Analysten darauf einstellen, deutlich mehr zu bezahlen als beim Erstling: Denn die erste Switch kostete zum Start rund 300 Dollar, für den Nachfolger werden Fans laut Totos Vorhersage 400 Dollar hinlegen müssen. Nicht nur das, es ist auch "wahrscheinlich", dass auch Spiele mehr kosten werden, und zwar 70 Dollar (für AAA-Games).Generell werde Nintendo das sprichwörtliche Rad mit der Switch 2 nicht neu erfinden: "Das nächste System wird wahrscheinlich auch eher eine Iteration als eine Revolution sein. Nintendo könnte das Gerät mit einigen Extras ausstatten, aber es wird der aktuellen Switch ähnlich sein", so der Experte.Er betont auch, dass das vor allem für die Portabilität gilt: "Und weil es Pokémon gibt und Pokémon mit Handheld-Spielen in Verbindung gebracht wird, wird Nintendo auf keinen Fall die Portabilitätsfunktion für sein nächstes großes Ding fallen lassen."