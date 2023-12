Nintendo Switch Lite im Test: Spielspaß für unterwegs

Guter Begleiter

Bei der Nintendo Switch Lite handelt es sich um eine handlichere Variante der mobilen Spielkonsole. Mit dem kompakten Formfaktor geht der Verzicht auf ein paar Features einher: Es gibt weder einen TV-Modus noch einen Tisch-Ständer. Die Switch Lite verfügt weiterhin nicht über Joy-Con, sondern hat die Steuerelemente fest im Konsolen-Körper verbaut. Der große Vorteil an der Nintendo Switch Light ist der Formfaktor: Sie kann überallhin mitgenommen und bespielt werden. Das ist zwar auch mit der normalen Nintendo Switch möglich, fühlt sich aber mit der Lite-Variante etwas komfortabler an. Die Switch Lite ist in verschiedenen Farben, unter anderem Blau, Türkis, Koralle und Gelb, verfügbar.m Die Switch Lite kam bereits 2019 auf den Markt und wurde seither mit Updates verbessert. Trotz der erwähnten Abstriche teilt sie sich viele Eigenschaften mit der regulären Konsole: Dazu gehören die Game Cards, die auf der Oberseite eingesetzt werden können. Anders als bei der abgespeckten Sony PlayStation 5 muss man folglich nicht auf physische Discs verzichten. Spiele werden auf dem 32 GB internen Speicherplatz gespeichert. Reicht dies nicht aus, kann der Speicherplatz per SD-Karte erweitert werden. Aber Achtung: Auch wenn man diese bereits beim ersten Start eingelegt hat, gehört die Formatierung der Karte nicht zur Switch-Ersteinrichtung. Bevor man mit der Installation von Spielen beginnt, sollte man die Einstellungen aufsuchen und die Formatierung starten. Im Zuge jener wird die Switch neu gestartet. Im Anschluss kann die SD-Karte für Spiel-Dateien genutzt werden.Die Nintendo Switch Lite ist kompakt genug, um sie immer im Rucksack mitzuführen. Mit dem großen Bruder spielt unser Kollege Timm Mohn zu Hause vor allem über die Docking-Station . Es bietet sich an, Spiele bis zu einem gewissen Punkt von der heimischen Couch aus zuspielen und unterwegs mit der Switch Lite das Spiel fortzusetzen. Verwendet man mehrere Switch-Konsolen, kann es nötig sein, die Savegames untereinander abzugleichen. Dies ist aus dem Startbildschirm heraus möglich. Vergisst man einmal, den Spielstand herunterzuladen, weist das Betriebssystem darauf hin, dass noch ein Savegame in der Cloud vorhanden ist. Über wenige Klicks lässt sich der Spielstand übertragen und das Spiele-Abenteuer kann an der zuvor gespeicherten Stelle weitergehen.Die Lautsprecher der Switch Lite reichen für gelegentliche Spiel-Sessions aus. Die Speaker der regulären Konsole haben etwas mehr Kraft, was man auch in Rennspiel-Klassikern wie Mario Kart 8 Deluxe merkt. Gerade bei kleineren Games ist man in der Versuchung, dem Spiel selbst die Schuld an der dünnen Soundkulisse zugeben, was aber nicht stimmt: Oft macht eine andere Wiedergabe-Methode einen großen Unterschied. Wer dialoglastige Adventures bevorzugt, wird wahrscheinlich externe Lautsprecher oder Kopfhörer verwenden. Auf diese Weise kommt jedes Reifen-Quietschen, jede Nuance in Dialogen oder jedes Rascheln in weiter Entfernung zur Geltung.Der große Vorteil des langen Produkt-Zyklus der Nintendo Switch sowie Switch Lite ist die Spielauswahl. Neben dem Karaoke-Klassiker Let's Sing kann man sich dank unterschiedlichsten Spielen in kreative Welten begeben und Abenteuer erleben. Lag die Spielekonsole erst dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum, haben Spieler die Möglichkeit, teils mehrere Teile einer Spiele-Serie zu spielen. Langeweile wird sich mit der Nintendo Switch Lite nicht so schnell einstellen. Die Nintendo Switch Lite ist aktuell für 209 Euro auf Amazon verfügbar