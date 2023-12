Nintendo Switch 2: Samsung soll OLED-Display liefern

Neben Sharp kommt jetzt offenbar auch Samsung für die Lieferung von OLED-Displays ins Spiel, wenn es um die Switch der nächs­ten Ge­ne­ra­ti­on geht. Nintendo soll sich von einem chinesischen Zu­lie­fe­rer ab­ge­wandt haben und Samsung als möglichen Partner prüfen.

Zone of Tech

Samsung sticht Konkurrenz mit rechtlichen Mitteln aus

Bei BOE-Panels drohen später rechtliche Schritte

Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Jetzt für 329 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Jetzt für 329 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Zusammenfassung Samsung könnte OLED-Displays für Nintendo Switch liefern

Nintendo wechselt von chinesischem Zulieferer zu Samsung

Rechtliche Unsicherheiten beenden BOE-Verhandlungen

Nintendo fühlt sich von Samsung unter Druck gesetzt

Rechtsstreit Samsung vs BOE beeinflusst Nintendos Entscheidung

Nintendo wählt sicheren Weg trotz höherer Kosten

Switch 2 mit OLED-Panels von Samsung und Sharp erwartet

Laut einem Bericht der südkoreanischen Zeitung Chosun Ilbo hat Nintendo jüngst Samsung als Partner für die Lieferung von OLED-Panels für die " Nintendo Switch 2 " an Bord geholt. Zuvor soll es Verhandlungen mit dem chinesischen Displayhersteller BOE gegeben haben, doch diese seien aufgrund rechtlicher Unsicherheiten aufgegeben worden, heißt es weiter.Anscheinend soll sich Nintendo von Samsung unter Druck gesetzt gefühlt haben. So führt der koreanische Elektronikkonzern seit geraumer Zeit in mehreren Ländern einen Rechtsstreit mit dem Konkurrenten BOE, weil man davon ausgeht, dass der chinesische Hersteller eine Vielzahl von Patenten von Samsung verletzt.Weil aus der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen Samsung und BOE letztlich auch für Nintendo ein Problem entstehen könnte, soll der japanische Spieleriese sich nun für "den sicheren Weg" entschieden haben. Statt also Panels von BOE zu niedrigeren Preisen zu ordern, will man angeblich bei Samsung kaufen. Dabei nimmt Nintendo zwar etwas höhere Kosten in Kauf, riskiert aber auch keine Ansprüche von Samsung.In der Display-Industrie ist es nämlich durchaus üblich, dass nach einer erfolgreichen Patentklage eines Herstellers gegen einen anderen Anbieter auch gegen dessen Kunden vorgegangen wird, um auf diesem Weg Schadenersatz wegen der dann illegalen Verwendung patentierter Technologien zu erlangen.Wahrscheinlich wird Samsung künftig einer von mehreren Zulieferern für die OLED-Panels der Switch 2 sein, da vor einiger Zeit bereits zu hören war, dass Sharp an einem entsprechenden Bildschirm arbeiten soll. Die nächste Generation der Nintendo Switch wird wahrscheinlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf den Markt kommen und bezüglich Leistung ungefähr auf dem Niveau einer PlayStation 4 oder Xbox One unterwegs sein.