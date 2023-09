Nintendo Switch 2 dürfte mehr RAM haben als die Xbox Series S

Gerüchte zum Nachfolger der erfolgreichen Nintendo Switch gibt es schon lange, sie haben aber zuletzt stark an Fahrt gewonnen. So sollen etwa Entwickler das Gerät auf der Gamescom in einer Vorabversion zu sehen bekommen haben. Nun gibt es Neues zur Hardware.

Nintendo verweigert sich dem Wettrüsten

Zusammenfassung Gerüchte über Nachfolger der Nintendo Switch nehmen zu

Nintendo arbeitet an der Switch 2, setzt aber nicht auf Hardware-Power

Switch 2 wird PS5 und Xbox Series X in Leistung nicht übertreffen können

Switch 2 wird laut Gerüchten 12 GB RAM haben, dreimal so viel wie die erste Version

12 GB RAM sind weniger als PS5 und Series X, aber mehr als Xbox Series S

Nintendo Switch 2 wird wahrscheinlich 4K-Auflösung auf externen Displays unterstützen

Switch 2 wird Nvidias DLSS (Version 3.1 im Demogerät) nutzen.

Es ist sicherlich alles andere als ein Geheimnis, dass der japanische Hersteller derzeit an der Switch 2 arbeitet. Die Nachfolgekonsole des 2017 erschienenen Erstlings war schon damals kein Hardware-Monster, was aber zweifellos Nintendo-typisch ist. Denn der japanische Hersteller macht das Wettrüsten von Sony sowie Microsoft nicht mit und setzt lieber auf clevere Ideen als auf reine Hardware-Power.Das wird sich auch bei der Switch 2 nicht ändern, klar ist aber auch, dass Nintendo unter der Haube zahlreiche Aktualisierungen durchführen muss - doch laut aktuellen Gerüchten bleibt man seinem Motto treu und wird weder PlayStation 5 noch Xbox Series X bezüglich Leistung das Wasser reichen können oder auch wollen.Nach Angaben des Universo Nintendo-Journalisten "Necro" Felipe bedeutet das konkret, dass sich Switch zumindest im Hinblick auf Arbeitsspeicher zwischen Xbox Series X und Xbox Series S schieben wird (via Neowin ). Denn laut einem Beitrag auf Twitter bzw. X wird Nintendo Switch 2 zwölf GB RAM haben. Das wären dreimal so viel wie bei der ursprünglichen Switch-Version.Zwölf Gigabyte wären zwar weniger als bei PS5 und Series X, die beide auf 16 GB RAM kommen, aber mehr als die Xbox Series S, die zehn Gigabyte hat. Mit zwölf GB hätte die Nintendo Switch 2 wohl mehr als genug Arbeitsspeicher. Es ist nämlich nicht zu erwarten, dass Nintendo in Bezug auf Leistung und Grafik mit Sony und Microsoft mithalten will.12 GB dürften aber dafür sorgen, dass die Qualität wesentlich besser ist als bei der ersten Switch, Nintendo dürfte für seine nächste Konsole zudem 4K-Auflösung anvisieren - zumindest auf externen Displays. Felipe schreibt zudem, dass die Switch 2 auf Nvidias DLSS (beim Demogerät soll es Version 3.1 gewesen sein) setzen wird.