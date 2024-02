Switch 2: Details zur Verschiebung und neuer Termin durchgesickert

Kürzlich wurde bekannt, dass Nintendo den Switch 2-Start verschiebt, damals war allgemein von Problemen die Rede. Allerdings scheint die Verschiebung freiwilliger Natur zu sein, denn offenbar ist primärer Hintergrund, dass man Lieferschwierigkeiten vorbeugen will.

Ursprünglich wollte Nintendo seine Switch 2 Ende dieses Jahres veröffentlichen, Mitte Februar wurde aber bekannt, dass es erst Anfang 2025 soweit sein wird. Das schickte die Aktie des Unternehmens auf Talfahrt, denn Branchenkenner und Analysten sahen das als Zeichen, dass der japanische Hersteller mit Problemen zu kämpfen hat.Doch ein neuer Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei (via VGC ) schreibt, dass das eine bewusste Entscheidung von Nintendo sei. Demnach will der Konsolenhersteller verhindern, dass man zum Start des Switch-Nachfolgers auf Probleme bei der Hardwareversorgung stößt.Anders gesagt: Man will möglichst volle Lager haben, um das sicherlich große Interesse zum Start abdecken zu können. Bei der Veröffentlichung der ersten Switch hatte es nämlich Lieferprobleme gegeben, damals mussten viele Nintendo-Fans wochenlang warten, bis sie ein Exemplar bekommen konnten. Nebeneffekt der Verschiebung wäre, dass externe Entwickler und auch Nintendo selbst mehr Zeit bekommen, ihre Spiele für Switch 2 fertigzustellen.Laut Nikkei wird auch die zweite Switch ein Hybridgerät wie die erste Switch sein, das allerdings ist längst keine neue Information mehr. Man schreibt außerdem, dass die Switch 2 einen größeren Bildschirm haben wird, allerdings ist auch das bereits durchgesickert.Die Zeitung nennt März 2025 als Termin, merkt hier aber auch an, dass dieses Veröffentlichungsfenster nicht in Stein gemeißelt ist. Das bedeutet, dass man noch weiter nach hinten gehen könnte, wenn man mit den auf Lager liegenden Stückzahlen nach wie vor nicht zufrieden ist.