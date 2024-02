Neues zur Switch 2: Mit angepasstem Chip und Boost für alte Spiele

Auch abseits von Geheimlaboren wird die nächste Generation der Nintendo Switch immer realer. Jetzt gibt es Meldungen, dass die Switch 2 auf einen angepassten Chip von Nvidia setzen wird. Außerdem soll die Konsole auch rückwärtskompatibel sein - mit Boost für alte Spiele.

Wieder Nvidia an Bord, mit Custom-Chip

Rückwärtskompatibel

Zusammenfassung Switch 2 setzt wohl auf angepassten Nvidia-Chip

Konsole wird rückwärtskompatibel

Alte Spiele können von mehr Rechenleistung profitieren

Gerüchte über Starttermin und Features kursieren

Möglicher Starttermin noch in diesem Jahr

Dass Nintendo an einer nächsten Generation der Switch und nicht an einer völlig neuen Konsolen-Idee arbeitet, ist mittlerweile sicher. Zuletzt waren Details zum verwendeten Display aufgetaucht, auch Entwickler sind bereits dabei, erste Spiele für die Switch 2 zu entwickeln. Die Gerüchteküche legt jetzt den nächsten Gang nach.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll Nintendo für den Antrieb der nächsten Switch-Konsole wieder auf einen angepassten Chip von Nvidia setzen. Die aktuelle Switch wird von einem Tegra X1-Chip angetrieben. Jetzt will man bestätigen können, dass auch das nächste Modell auf ein von Nvidia entwickeltes Chip-Design setzt.Reuters wiederholt zudem Gerüchte zum möglichen Starttermin der Switch 2: Die neue Konsole von Nintendo wird demnach für dieses Jahr erwartet.Dazu kommen jüngst auch Gerüchte zu einer möglichen Rückwärtskompatibilität. Universo Nintendo, eine portugiesische Website, vermeldet, dass die Switch 2 abwärtskompatibel mit den derzeit erhältlichen Switch-Titeln sein wird. Das soll für digitale und physische Spiele gelten.Ferner soll es Spieleentwicklern möglich sein, ihre Switch-1-Spiele für die neue Generation aufzupolieren. Die zusätzliche Rechenleistung der neuen Konsole soll auch für alte Titel einige Verbesserungen möglich machen. Jüngst hatte die Seite wiederholt Treffsicherheit beim Thema Nintendo bewiesen, wie immer sind solche Gerüchte aber doch mit Vorsicht zu genießen.