Seit dem Start der Switch im Jahr 2017 klagen Nutzer über Phantom-Bewegungen der Joy-Cons - Drift genannt. Nintendo hat das Problem anerkannt, die fehlerhafte Hardware aber bisher nicht angepasst. Jetzt deutet sich an, dass die Switch 2 eine Lösung mitbringen könnte.

Nintendo

Hoffnung für Switch 2: Nintendo patentiert neue Technik

Vielleicht sogar Force-Feedback

Zusammenfassung Nutzer der Nintendo Switch klagen seit 2017 über "Joy-Con-Drift"

Nintendo hat Problem anerkannt, aber noch keine dauerhafte Lösung gefunden

Mit der Switch 2 könnte eine Lösung für das Problem kommen

Neues Patent von Nintendo für Controller-Design mit magnetischen Analogsticks entdeckt

Patent wurde im Mai eingereicht, Veröffentlichung erfolgte erst im September

Technologie könnte Drift-Probleme lösen und taktiles Feedback ermöglichen

Noch unklar, ob beschriebene Technik tatsächlich in Produkt umgesetzt wird

Der Joy-Con-Drift hat Nintendo über die Jahre viel Ärger, eine Sammelklage und eine anhaltende Flut von Reparatur- und Austauschanfragen eingebracht. Bisher hat der Konzern für das Problem aber keine dauerhafte Lösung gefunden. Wie IGN berichtet, könnte der nervige Fehler mit ungewollten Controller-Eingaben aber mit dem Start der nächsten Generation der Vergangenheit angehören.Laura Kate Dale, Expertin für Videospiele und Barrierefreiheit, hatte jüngst ein Patent entdeckt, das Hoffnung auf einen ganz neuen Ansatz bei der Controller-Hardware der kommenden Nintendo-Konsole macht. Nintendo hat demnach ein neues Controller-Design patentiert, das magnetische (Hall-Effekt) Analogsticks enthält. "Keine Garantie, aber wenn dies für Switch 2 bestimmt sind, sollte dies die Probleme mit dem Analogstick-Drift bei der nächsten Generation aus der Welt schaffen", so Dale.Nintendo hatte das Patent beim United States Patent Office am 11. Mai dieses Jahres eingereicht, die Veröffentlichung war aber erst am 7. September erfolgt. In dem Patent wird laut Dale die Verwendung von Magnetfeldern zum Lesen der Position des Analogsticks anstelle von physischen Kontakten erörtert - genau die Stelle also, an der die Drift-Probleme ihren Ursprung haben.Allerdings beschreibt das Patent noch einen weiteren Nutzen: Nintendo könnte mit der Technik auch eine Art Force-Feedback in die Stricke integrieren - also dem Spieler ein taktiles Feedback per Widerstandsänderungen geben. Wie bei Patenten üblich, muss sich jetzt aber erst einmal zeigen, ob und wie die beschriebene Technik je in einem Produkt landet.