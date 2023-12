Großer Nachschub: Diese 14 Spiele gibt es bald im Xbox Game Pass

Microsoft lässt sich nicht lumpen und versorgt den Xbox Game Pass im Dezember mit mehr als 14 Titeln. So werden unter anderem Far Cry 6, World War Z, SteamWorld Build und die Remnant-Reihe Teil der Spiele-Flatrate. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Koop-Shooter, Städtebau und Postapokalypse

Xbox Game Pass: Neuzugänge im Dezember Termin Spiel PC Konsolen Cloud Verfügbar Remnant: From the Ashes ✅ ✅ ✅ Verfügbar Remnant II ✅ ✅ ✅ Verfügbar Spirit of the North ✅ ✅ ✅ Verfügbar SteamWorld Build ✅ ✅ ✅ 5. Dezember Clone Drone in the Danger Zone ✅ ✅ ✅ 5. Dezember Rise of the Tomb Raider ✅ ✅ ✅ 5. Dezember While the Iron's Hot ✅ ✅ ✅ 5. Dezember World War Z: Aftermath ✅ ✅ ✅ 6. Dezember Chivalry 2 ❌ ✅ ❌ 6. Dezember Totally Reliable Delivery Service ❌ ✅ ❌ 7. Dezember Goat Simulator 3 ✅ ✅ ✅ 8. Dezember Against the Storm ✅ ❌ ❌ 12. Dezember Tin Hearts ✅ ✅ ✅ 14. Dezember Far Cry 6 ✅ ✅ ✅

Neue DLCs, Updates und weitere Abgänge

Während es oft nur eine Handvoll neuer und vor allem Indie-Titel in den Xbox Game Pass schaffen, fährt Microsoft im Dezember deutlich größer auf. Noch vor den Feiertagen werden 14 Spiele in die Flatrate aufgenommen, unter denen sich auch namhafte AAA-Games befinden. Die meisten von ihnen sind für alle Platt­formen verfügbar - PCs, Xbox Series X|S und Xbox One sowie Cloud-Gaming.Überraschend hatten die Redmonder bereits vor wenigen Tagen die Survival-Action-Shooter Remnant: From the Ashes und Remnant II aufgenommen und auch das Indie-Adventure Spirit of the North sowie SteamWorld Build sind bereits verfügbar. Der neueste SteamWorld-Ableger zeigt sich dabei als Mischung aus Städtebausimulation und Dungeon-Crawler, der direkt zu Release im Xbox Game Pass enthalten ist.Weiterhin können sich Gamer auf bekannte Spiele wie Far Cry 6, Rise of the Tomb Raider, Goat Simulator 3 und World War Z: Aftermath freuen. Vorerst kündigt Microsoft lediglich die Neuaufnahme der ersten Dezemberhälfte an. Somit kann man davon ausgehen, dass bis Jahresende noch weitere Spiele in den Xbox Game Pass aufgenommen werden.In Hinsicht auf neue Ingame-Inhalte weist Microsoft unter anderem auf das kostenlose Teamfight Tactics: Remix Rumble-Update hin, das bereits jetzt verfügbar ist. Am 5. Dezember folgt eine neue Expedition mit Fallout 76: Atlantic City - Boardwalk Paradise.Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate haben zudem Zugriff auf diverse Boni, etwa drei Monate Discord Nitro und das Lucci Loot Pack für KartRider: Drift. Abschließend verlassen zum 15. Dezember drei Spiele den Game Pass. Opus Magnum, Potion Craft: Alchemist Simulator und Rubber Bundits machen Platz für neue Titel.