Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im Januar

Amazon Prime-Mitglieder werden im Januar mit vier kostenlosen Spielen ver­sorgt. Als Highlights führt Prime Gaming unter anderem die beiden Titel Endling - Extinction is Forever und Apico auf. Ferner wird der Spie­le-Streaming-Dienst Amazon Luna mit weiteren Games versorgt.

Attraktivität von Prime Gaming sinkt

Amazon Prime Gaming: Gratis-Spiele im Januar 2024

4. Januar: Endling - Extinction is Forever [Amazon Games App] - Spieler erleben in diesem umweltbewussten, mit dem BAFTA-Preis ausgezeichneten Abenteuer eine von der Menschheit verwüstete Welt durch die Augen des letzten Fuchses auf der Erde.

Endling - Extinction is Forever [Amazon Games App] - Spieler erleben in diesem umweltbewussten, mit dem BAFTA-Preis ausgezeichneten Abenteuer eine von der Menschheit verwüstete Welt durch die Augen des letzten Fuchses auf der Erde. 11. Januar: Apico [Amazon Games App] - In dieser entspannten Imkerei-Simulation können die Spieler in einer Reihe von üppigen Umgebungen Bienen züchten, sammeln und pflegen.

Apico [Amazon Games App] - In dieser entspannten Imkerei-Simulation können die Spieler in einer Reihe von üppigen Umgebungen Bienen züchten, sammeln und pflegen. 18. Januar: Atari Mania [Epic Games Store] - Spieler reisen durch diese Minispielsammlung, die in einer humorvollen Retro-Erzählung voller Entdeckungen und Überraschungen verpackt ist.

Atari Mania [Epic Games Store] - Spieler reisen durch diese Minispielsammlung, die in einer humorvollen Retro-Erzählung voller Entdeckungen und Überraschungen verpackt ist. 25. Januar: Yars - Recharged [Epic Games Store] - In dieser Neuauflage des Atari-Klassikers aus dem Jahr 1982 zerstören die Spieler die Verteidigungsanlagen der feindlichen Heimatwelten, indem sie die Kugeln aus dem Weg räumen und die Bosse überrennen.

Twitch Drops, DLCs und Ingame-Goodies

Alle Spiele und Loot im Überblick

Auch im Januar scheint sich Amazon vorrangig auf Indie-Games zu fokussieren. Namhafte, wenn auch meist ältere AAA-Titel befinden sich in diesem Monat nicht unter den Gratis-Spielen. Zudem schrumpft die Auswahl auf nur noch vier "Neuheiten" zusammen, womit der Eindruck der letzten Monate verstärkt wird, dass Prime Gaming derzeit als Resterampe in Erscheinung tritt.Zwischen dem 4. und 18. Januar erscheinen Endling - Extinction is Forever und Apico innerhalb der Amazon Games App, während Prime Gaming Codes für Atari Mania und Yars - Recharged bereitstellt, die im Epic Games Store eingelöst werden können. Amazon Luna-Streamer erhalten zudem Zugriff auf Control Ultimate Edition, Kitaria Fables, Wonderboy: The Dragon Trap und Young Souls.Erneut verzichtet das Unternehmen auf die Ankündigung und detaillierte Auflistung von neuen Ingame-Inhalten und Twitch-Drops . Dennoch können Prime-Mitglieder davon ausgehen, dass Amazon diverse Spielinhalte weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen wird. Etwa Loot für Games wie Diablo 4, World of Warcraft, Valorant, League of Legends, Apex Legends, EA FC24, Roblox, PUBG, Call of Duty und Co.Alle Ingame-Gegenstände und Spiele-Codes müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.