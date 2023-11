Microsoft sorgt für weiteren Nachschub im Xbox Game Pass . In den kommenden Tagen werden drei neue Titel aufgenommen. Darunter auch Persona 5 Tactica, das direkt zu Release Teil der Spiele-Flatrate wird. Allerdings verabschieden sich einige namhafte Games.

Direkt zum Start im Game Pass

17. November - Persona 5 Tactica (Cloud, Konsole und PC)

28. November - Dune: Spice Wars (Cloud und Konsole)

28. November - Rollerdrome (Cloud, PC, und Xbox Serie X|S)

Neue DLCs, Updates und weitere Abgänge

Anvil (Cloud, Konsole und PC)

Battlefield 1943 (Konsole)

Battlefield: Bad Company (Konsole)

Battlefield: Bad Company 2 (Konsole und PC)

Disc Room (Cloud, Konsole und PC)

Eastward (Wolke, Konsole und PC)

Grid (Konsole)

Nachdem die Redmonder bereits in der ersten November-Hälfte sieben neue Spiele - z.B. Football Manager 2024, Coral Island und Dungeons 4 - in den Xbox Game Pass für PCs, Konsolen und Cloud-Gaming aufgenommen haben, folgt nun weitere Neustarts. Neu hinzu kommen Persona 5 Tactica, Dune: Spice Wars und Rollerdrome.Während das Dune-Echtzeit-Strategiespiel bereits Teil des PC Game Pass ist, folgen nun die Versionen für Konsolen und die Cloud. Persona 5 Tactica ist als taktisches Rollenspiel und Ableger der Persona-Reihe vor allem aus dem Grund interessant, da es seine Premiere im Game Pass direkt zu seiner Veröffentlichung am 17. November feiert.Private Divisions Third-Person-Shooter Rollerdrome hat hingegen bereits mehr als ein Jahr auf dem Buckel, wird allerdings pünktlich zum Xbox Serie X|S-Release in die Spiele-Flatrate aufgenommen. Zuvor wurde der Titel nur für PCs und PlayStation (PS4/PS5) veröffentlicht.Neben den Neustarts bestätigt Microsoft die Verfügbarkeit diverser DLCs und Updates sowie den Abgang namhafter Spiele. Neu dabei sind das "Make It and Break It"-Update für Grounded, das World Update XV: Nordics & Greenland des Microsoft Flight Simulator und Agent Iso für Valorant.Zum 30. November verabschieden sich insgesamt sieben Titel aus dem Xbox Game Pass, wobei vor allem Battlefield-Spiele aus dem integrierten EA Play-Abo betroffen sind.