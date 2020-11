Assassin's Creed Valhalla - Das Wikinger-Abenteuer im Launch-Trailer

Als Wikinger nach England

Ausflüge in die Gegenwart

Ubisoft schlägt das nächste Kapitel der Assassin's Creed-Reihe auf und lässt Spieler zu einem legendären Wikingerkrieger werden. Assassin's Creed Valhalla ist dabei zwar der erste Ableger der Reihe für die Xbox Series X und PlayStation 5 , kann aber auch auf der alten Konsolengeneration gespielt werden. In einem neuen Trailer zeigt Ubisoft pünktlich zum Release, was Eivor und seinen Clan erwartet.Assassin's Creed Valhalla erzählt eine Geschichte, die im Jahr 873 im von Kriegen zerrütteten Norwegen ihren Anfang nimmt. Der Wikinger Eivor führt seinen Clan über die Nordsee bis nach England, um dort eine neue Heimat zu finden. Doch auch England befindet sich zu dieser Zeit in einem Konflikt zwischen verschiedenen Königreichen, in welchen der Clan hineingezogen wird.Während Spieler der Geschichte folgen, wird die Hauptsiedlung der Wikinger stets der zentrale Ausgangspunkt sein. Über die Spielwelt verteilt lassen sich jedoch auch immer wieder freiwillige Nebenmissionen annehmen. Wie der Wikinger-Held Eivor aussehen soll, können Spieler vielseitig anpassen. Mehr noch: Auch das Geschlecht lässt sich bestimmen und sogar jederzeit während des laufenden Spiels verändern. Über Fähigkeitsbäume werden die Fähigkeiten Eivors fortlaufend ausgebaut. Das Kampfsystem erlaubt es, zwei Waffen gleichzeitig zu führen und etwa Schwerter, Äxte oder Schilde zu nutzen.Wie es für die Serie üblich ist spielt die Handlung nicht vollständig in der Vergangenheit, sondern teilweise auch in der Gegenwart, um den fortwährenden Konflikt zwischen Templern und Assassinen zu vertiefen. Allzu viele Details hat Ubisoft hier vorab nicht verraten, al­ler­dings steht fest, dass in der Gegenwart erneut die aus den Vorgängern bekannte Layla Hassan mit von der Partie ist.Assassin's Creed Valhalla ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X und Series X sowie Google Stadia erhältlich. Außerdem erscheint das Spiel am 12. No­vem­ber für die Playstation 5. Wer einen geeigneten Bildschirm besitzt, kann auf der Xbox Series X mit nativem 4K und 60 fps spielen, auf der PS5 wird diese Auflösung hingegen durch Upscaling erreicht.