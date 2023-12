Das Gaming-Thema der Stunde ist kein Spiel, das durch seinen Spielspaß auffällt oder Nutzerrekorde bricht, sondern ein Fehlschlag und sogar Betrugsfall. Denn mittlerweile wird immer klarer, dass The Day Before niemals ein echtes Spiel war, sondern im Wesentlichen Abzocke.

Der Fall The Day Before

Zusammenfassung The Day Before entpuppt sich als Betrugsfall

MMO-Shooter erweist sich als Fiasko nach Hype

Entwickler Fntastic ist pleite, Spiel zurückgezogen

The Day Before war ein "Asset Flip"

Redditor listet abgegriffene Unreal Engine Assets auf

Spieler spürten früh Unstimmigkeiten im Spiel

MMO-Shooter und Survival-Spiel in der Postapokalypse: Auf die ursprüngliche Idee hinter The Day Before hatten viele Gamer richtig Lust, es entstand sogar ein regelrechter Hype. Mittlerweile steht aber fest, dass die Veröffentlichung ein Fiasko ist. Nicht nur ist der Entwickler Fntastic wenige Tage nach Veröffentlichung pleite, das Spiel wurde im Wesentlichen auch zurückgezogen, Steam-Nutzer sollen ihr Geld zurückbekommen.Ganz zu Ende ist die Causa zwar noch nicht, aber es wird immer klarer, dass Fntastic betrügerische Absichten hatte. Denn mittlerweile ist es mehr oder weniger klar, dass The Day Before ein so genannter Asset Flip war (via Dexerto ). So bezeichnet man ein Spiel oder einen Inhalt, der aus frei verfügbaren Elementen puzzleartig zusammengeschustert wurde.Und mittlerweile ist im Wesentlichen klar, dass The Day Before ein regelrecht unverschämter Asset Flip war. Das wird aus den Ausführungen des Redditors EpicStory1989 klar. Denn dieser hat in einem erstaunlich langen Beitrag alle Assets aufgelistet, die direkt aus dem Marketplace für die Unreal Engine abgegriffen wurden.Das bestätigt viele Vermutungen von Spielern. Denn diese hatten bereits sehr früh das Gefühl, dass bei The Day Before etwas faul ist und zahlreiche Elemente unrechtmäßig recycelt werden. Betroffen sind hiervon Karten, Inventarbildschirme, UI-Elemente, Charaktermodelle und sogar die Third-Person-Kameraperspektive.Echte Beweise gab es für aber zunächst nicht, die diese liefert nun die umfangreiche Aufzählung von EpicStory1989. Diese wird auch fortlaufend erweitert. Wohlgemerkt muss man betonen, dass das Verwenden solcher Assets weder illegal noch unmoralisch ist. Vielmehr helfen sie kleineren Entwicklern bei ihren Projekten. Wenn das gesamte Spiel daraus besteht, dann ist das aber natürlich etwas anderes.