Totaler Reinfall: MMO-Shooter The Day Before wird auf Steam zerrissen

Als eines der wohl umstrittensten Spiele des Jahres startete der Open-World-Shooter The Day Before am Donnerstagabend auf Steam in den Early Access. Doch die von den Entwicklern versprochene "einzigartige Reise" entpuppt sich als Fiasko. Die Kritik der Steam-Spieler ist fatal.

"Absolut nicht zu empfehlen"

Extraction-Loot-Shooter statt Survival-MMO

"Das Uneheliche Kind von EFT und The Division mit einer Prise DayZ aber es wurden nur die schlechten Gene vererbt."

"Rückerstattungs-Anfrage is draussen, eine stunde nach dem Release. Ich will kein weiteren EXTRACTION-loot-shooter."

"Hatte noch nie so viel Spaß gehabt ein spiel zu Deinstallieren wie das Hier."

"Wenig Loot und wenig Zombies. Es sind auch wenig Gebäude begehbar."

"Hier muss mir niemand mit der Early Access-Entschuldigung mehr kommen."

"Performance ist grottig und es gibt keine passende Auflösung für ultrawidescreen."

"Wenn du einen Weg suchst, deine Lebensfreude vorübergehend auszuschalten, dann ist 'The Day Before' wie gemacht für dich."

"die ausgänge werden nur abgecampt kein spiel spass nicht das was der entwickler angekündigt hat"

"Ich glaube (die Story), die wurde am 'Tag zuvor' noch schnell zusammengeklöppelt. Es geht um ... ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Irgendetwas mit Zombies."

Zusammenfassung The Day Before startet im Early Access als Fiasko

Steam-Spieler vergeben überwiegend negative Bewertungen

Versprochene Open-World MMO-Qualitäten fehlen im Spiel

Spielprinzip ähnelt eher einem Extraction-Loot-Shooter

Technische Mängel wie Bugs und Server-Probleme belasten

Hohe Rückerstattungsquote wegen Unzufriedenheit der Spieler

Zukunft des Spiels ungewiss, viele enttäuschte Stimmen

Die von Entwickler Fntastic im Vorfeld angekündigten Versprechungen konnten von der ersten Early-Access-Version des eigentlich als Open-World-MMO beworbenen Survival-Spiels The Day Before nicht eingehalten werden. Auf Steam machen Spieler ihrem Ärger Luft - die Wertung: Äußerst negativ. Nur 15 Prozent der Spieler haben Positives zu berichten, mehr als 8500 Rezensionen fallen negativ aus.Fntastic versprach eine offene Spielwelt mit einer großen Anzahl begehbarer Schauplätze in einem postapokalyptischen Setting nach einer tödlichen Pandemie an der Ostküste der USA. Es wurde eine detailreiche New Fortune City in Aussicht gestellt, voll mit Zombies, Quests, Fahrzeugen und vielen Spielern - wie es von einem "Massively Multiplayer Online"-Titel (MMO) erwartet wird.Am Ende entpuppt sich The Day Before als "Extraction-Loot-Shooter" mit einer deutlich kleineren Spielwelt als vorher angenommen. Im Stil von Escape from Tarkov müssen Spieler in kleinen Zonen Aufgaben erledigen und Gegenstände sammeln, die später in eine sichere Zone überführt werden müssen. Und von genau dieser Extraktion wollen euch vor allem andere Spieler abhalten - was oft zu ungewollten PvP-Kämpfen führen kann.Hinzu kommen laut Steam-Bewertungen unzählige Bugs und schlecht um­ge­setz­te Animationen sowie fehlende Survival-Elemente und ein ver­bes­se­rungs­wür­di­ges Trefferfeedback. Alles gepaart mit den klassischen Server-Problemen, die ein Early-Access-Start mit sich bringen kann. Die Rückerstattungsquote scheint auf Steam vergleichsweise hoch zu sein. Viele Rezensenten haben mit einer Spielzeit von unter zwei Stunden von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht.Es bleibt abzuwarten, ob Fntastic das Ruder in den nächsten Monaten noch herumreißen kann oder The Day Before als vermeintliche Open-World-MMO-Hoffnung am Ende doch auf der Strecke bleibt. Einige Spieler wird man wohl nicht wiedersehen, wie die nachfolgenden Auszüge aus den deutschsprachigen Wertungen auf Steam zeigen.