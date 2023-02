The Day Before: Hype-Spiel wegen Streit um Namen von Steam gelöscht

Bei "The Day Before" scheinen die formulierten Ambitionen der Entwickler bisher nicht zu den gezeigten Inhalten zu passen. Viele sehen aber wohl großes Potenzial, was auf Steam für einen Wunschlisten-Spitzenplatz sorgt. Doch dann verschwindet das Spiel. Der Grund ist eine App.

Seit der Vorstellung von "The Day Before" wird heiß über den Titel diskutiert. Das Projekt übersteigt in Bezug auf Umfang und Funktionen alles, was Entwickler Fntastic bisher hervorbringen konnte. Mit einem ersten Trailer traf man bei Spielern aber wohl einen Nerv. Das Spiel wurde schnell zum meistgewünschten Titel auf Steam, wo die Entwickler auch einen Release für März 2023 in Aussicht gestellt hatten. Dieser Termin wurde jüngst verschoben - und ein Video veröffentlicht, das erneut für laute Kritik und Zweifel sorgte. Kurz darauf die Überraschung: Der Titel verschwand Ende Januar komplett von Steam.Wie sich jetzt klärt, geht die Löschung der Spielerseite auf einen Markenrechtestreit zwischen dem Entwickler und dem Besitzer der Namensrechte an "The Day Before" zurück. Neben Steam hat auch YouTube Maßnahmen ergriffen und Videos mit dem Namen gelöscht. Wie das Entwicklerstudio auf Twitter mitteilt, ist der "sogenannte Besitzer der Namensrechte" eigentlich Betreiber einer Kalender-App, die nichts mit "Gaming" zu tun habe. Erst nach Bekanntgabe des Spiels im Jahr 2021 habe er sich die Markenrechte für andere Länder gesichert und dann "zweideutig" um Kontaktaufnahme gebeten - womit man wohl unterstellt, er wolle sich an dem Disput bereichern.Dieser Darstellung widerspricht dann der Entwickler der App gegenüber Eurogamer sehr deutlich. Die Kalender-App sei seit über 13 Jahren unter dem Namen The Day Before auf dem Markt und könne auf 40 Millionen Downloads verweisen. Bereits im Jahr 2015 habe man sich die Namensrechte für Korea gesichert. Nach der Ankündigung des gleichnamigen Spiels habe man sich veranlasst gesehen, "Maßnahmen zum Schutz der Markenrechte zu ergreifen". "Wir wollen das Markenproblem so schnell wie möglich lösen und die App weiterhin schützen, damit die Nutzer sie unbesorgt nutzen können", so die Entwickler. Mein MMO ergänzt hier in seiner Analyse einen wichtigen Fakt: Zu dem Streit kommt es aktuell wohl nur wegen einer Eigenheit des Schutzrechtes für Namen. Zwischen digitalen Produkten wird hier kein Unterschied gemacht, sowohl das Spiel als auch die App werden damit in dieselbe Kategorie eingestuft. Fntastic strebt aktuell ein Verwaltungsverfahren in Korea an, wie sich der Streit damit lösen soll, ist nicht abzusehen.