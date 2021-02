The Day Before: Erster Trailer zum postapokalyptischen Survival-MMO

Der russische Entwickler Fntastic hat das Open-World-MMO The Day Before angekündigt, welches zwar nicht unbedingt mit einer in­no­va­ti­ven Geschichte daherkommt, dank einer schönen Grafik und dichten Atmosphäre aber dennoch vielversprechend aussieht. Ein erster Trailer zeigt jetzt rund fünf Minuten aus dem Spiel.Das Studio Fntastic ist nach Projekten wie Radiant One (2018) und The Wild Eight (2019) noch eher unbekannt. Das nächste Werk des aus dem eisigen Jakutsk stammenden Teams könnte aber eine deutlich größere Spielergemeinde ansprechen: The Day Before lässt sich auf den ersten Blick als eine Mischung aus The Division und The Last of Us beschreiben. Spie­ler schlüpfen hier in die Rolle eines Überlebenden, der nach einer Zombie-Pandemie neben Ressourcen auch nach Hinweisen an sein bisheriges Leben sucht. Denn dieses wurde anscheinend aus seiner Erinnerung gelöscht.Spieler sollen auf Ihrer Reise etwa verlassene Autos und Gebäude durchkämmen, ver­schie­de­ne Areale besuchen und natürlich auch gegen Zombies und andere Überlebende kämpfen können. Da es sich um ein reines Online-Spiel handelt, darf auch mit anderen Teilnehmern interagiert und gehandelt werden. Hierzu wird es eine sichere Kolonie geben.Ein erster Trailer zeigt durchaus sehenswertes Gameplay mit detaillierten Spiegelungen und realistischen Licht- und Physikeffekten. The Day Before soll noch in der ersten Jahreshälfte unter anderem bei Steam starten.