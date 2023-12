Die Konsequenzen aus dem desaströsen Early Access und den Open-World-Verfehlungen von The Day Before folgen nur wenige Tage nach Release. Der Entwickler Fntastic ist pleite und schließt seine Pforten. Damit wird die Entwicklung des MMO-Shooters eingestellt.

Fntastic

Entwicklung von The Day Before eingestellt

Offizielles Statement von Fntastic

Zusammenfassung Entwickler Fntastic nach Early Access von The Day Before pleite

The Day Before sollte ein Open-World-MMO-Shooter sein

Spiel startete als "Extraction-Loot-Shooter", nicht als MMO

Negative Steam-Wertungen nach fehlenden MMO- und Survival-Elementen

Fntastic schließt, Entwicklung von The Day Before gestoppt

Spieler erhalten auf Steam Rückerstattungsoption angeboten

Keine Vorbestellungen oder Crowdfunding für The Day Before genutzt

The Day Before galt als eines der meistgewünschten Spiele auf Steam und konnte vorab des Early Access am 7. Dezember 2023 als Open-World-Shooter mit MMO- und Survival-Aspekten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nach mehr als fünf Jahren Entwicklungszeit entpuppte sich der vorzeitige Release des Spiels als totaler Reinfall Anstelle des lang erwarteten Survival-MMO-Shooters startete The Day Before als "Extraction-Loot-Shooter" im Stil von Escape from Tarkov. Weder konnten die Anforderungen an einen "Massively Multiplayer Online"-Titel (MMO) erfüllt werden, noch befanden sich die vorab angekündigten Survival-Elemente im Spiel. Entsprechend negativ fielen die Wertungen auf Steam aus.Die Konsequenzen aus dem gescheiterten Start des Spiels sind fatal. Das russische Entwicklerstudio Fntastic ist pleite und wird mit sofortiger Wirkung geschlossen. Entsprechend muss die Entwicklung von The Day Before eingestellt werden, auch wenn die Server vorerst weiter zur Verfügung stehen sollen. Auf Steam kündigte das Unternehmen zudem an, allen Spieler eine Rück­er­stat­tungs­op­tion einzuräumen.Bereits zuvor galt The Day Before als einer der umstrittensten Titel des Jahres. Nach rechtlichen Streitigkeiten um den Namen des Spiels wurden Fntastic betrügerische Absichten und die Blendung der Interessenten unterstellt. Grund dafür waren vor allem fehlende Gameplay-Trailer und zu große Ambitionen, den auf dem Papier perfekten Survival-MMO-Shooter samt riesiger offener Spielwelt mit einem vergleichsweise kleinen Entwicklerteam auf die Beine zu stellen."Heute geben wir die Schließung von Fntastic Studio bekannt. Leider ist The Day Before finanziell gescheitert, und uns fehlen die Mittel, um weiterzumachen. Alle Einnahmen werden verwendet, um Schulden bei unseren Partnern zu begleichen.Wir haben all unsere Bemühungen, Ressourcen und Arbeitsstunden in die Entwicklung von The Day Before investiert, das unser erstes großes Spiel war. Wir wollten unbedingt neue Patches veröffentlichen, um das volle Potenzial des Spiels auszuschöpfen, aber leider haben wir nicht die Mittel, um die Arbeit fortzusetzen.Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir während der Entwicklung von The Day Before kein Geld von der Öffentlichkeit angenommen haben; es gab keine Vorbestellungen oder Crowdfunding-Kampagnen. Wir haben fünf Jahre lang unermüdlich gearbeitet und unser Blut, unseren Schweiß und unsere Tränen in das Spiel gesteckt.Im Moment ist die Zukunft von The Day Before und Propnight ungewiss, aber die Server werden weiterhin in Betrieb bleiben.Wir entschuldigen uns, wenn wir eure Erwartungen nicht erfüllen konnten. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand, aber leider haben wir unsere Möglichkeiten falsch eingeschätzt. Spiele zu entwickeln, ist ein unglaublich anspruchsvolles Unterfangen."