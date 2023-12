Telekom startet Glasfaser-Angebot mit zwei Gigabit Downstream

Die Deutsche Telekom bringt ab sofort einen neuen Privatkunden-Tarif auf den Markt, bei dem man bis zu zwei Gigabit pro Sekunde im Downstream anbieten will. In einigen ersten Städten hat man bereits mit der Vermarktung begonnen.

2.000 MBit/s down, 1.000 MBit/s up

Zusammenfassung Neuer Telekom-Tarif mit bis zu 2 GBit/s Downstream

Start in ersten Städten wie Berlin und Gunzenhausen

MagentaZuhause 2000 setzt XGS-PON-Technik voraus

Kompatibler Router für den Anschluss notwendig

Verfügbarkeitscheck über Telekom-Website möglich

Ziel: 100.000 Haushalte bis Ende 2024 erschließen

Monatsgebühr 140 Euro inklusive Telefonie-Flatrate

Wer in bestimmten Gegenden in Berlin und Gunzenhausen wohnt, kann laut einer Pressemitteilung vielleicht bald mit bis zu 2.000 MBit/s über das Glasfasernetz der Deutschen Telekom surfen. Mit dem Tarif MagentaZuhause 2000 bringt die Telekom jetzt nämlich ein entsprechendes Angebot für Privatkunden auf den Markt.Wer im jeweiligen Ausbaugebiet zuhause ist, kann dort bald Downstreams bis zu zwei GBit/s nutzen, während im Upstream bis zu ein Gigabit pro Sekunde möglich ist. Voraussetzung dafür ist, dass man in einem Bereich wohnt, wo XGS-PON-Glasfasertechnik im Einsatz ist. Außerdem wird beim Kunden ein entsprechend kompatibler Router benötigt.Anfangs wird der neue Tarif MagentaZuhause 2000 nur in einigen wenigen Bereichen verfügbar sein. Die Verfügbarkeit lässt sich auf der Telekom-Website natürlich mit der Eingabe der jeweiligen Adresse schnell prüfen. Bis Ende 2024 will die Telekom die Verfügbarkeit aber nach eigenen Angaben kräftig ausbauen, sodass dann rund 100.000 Haushalte zumindest die Option haben, den neuen Tarif mit den extrem hohen Glasfaser-Geschwindigkeiten zu nutzen.Die monatliche Grundgebühr für den MagentaZuhause 2000 Tarif der Deutschen Telekom beträgt 139,95 Euro. Dabei erhalten die Kunden nicht nur den schnellen Internetanschluss, sondern auch eine Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze. Allerdings muss man sich auch über eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren an die Telekom binden.