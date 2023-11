So bekommen Telekom-Kunden ein Jahresabo für Disney+ geschenkt

Kunden der Deutschen Telekom können sich darauf freuen, ein Fast-Jahresabo für den Streaming-Dienst Disney+ geschenkt zu bekommen. Die Aktion wird von dem Netzbetreiber anlässlich des hundertsten Geburtstags des berühmten Medienkonzerns gestartet.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Privatkunden der Telekom - und auch nur solche, die über einen Laufzeitvertrag verfügen. Prepaidnutzer bleiben also außen vor. Gebucht werden kann das Gratis-Abo über die MeinMagenta-App. Dort steht das Geschenk ab sofort im Magenta Moments-Bereich zur Verfügung.Wie die Telekom in der Produktbeschreibung mitteilt, läuft das Abo dann bis zum 16. Oktober 2024. Es endet automatisch und verlängert sich nicht von allein, eine Kündigung durch den Nutzer ist also nicht notwendig. Das Angebot ist verfügbar, solange der Vorrat reicht und wird in Magenta Moments nur buchungsberechtigten Nutzern angezeigt, hieß es.Für Nutzer mit einem herkömmlichen Abo lohnt sich der Wechsel allerdings nur bedingt. Denn man könnte zwar sparen, bekommt hier aber nur den preiswertesten Tarif angeboten - das heißt: Das werbefinanzierte Billig-Abo. Dieses hatte Disney erst kürzlich auch in Deutschland eingeführt. Das Abo kann für 5,99 Euro im Monat gebucht werden. Das billigste werbefreie Abo kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,99 Euro bei einer Buchung für ein ganzes Jahr.Disney spielt bei Spielfilmen vor deren Start Werbespots ab, unterbricht die Streifen dann aber nicht weiter. Anders sieht es hingegen bei den im Streaming so beliebten Serien aus. Hier kann es während der Wiedergabe einer Episode sogar mehrfach zu kurzen Unterbrechungen kommen.Für Telekom-Kunden, die sich bislang nicht durchringen konnten, überhaupt einen Streaming-Dienst zu abonnieren, dürfte das Telekom-Angebot damit aber sehr interessant sein. Das gilt auch für User, die zumindest diesen Dienst noch gar nicht abonniert haben, sondern beispielsweise nur Netflix nutzen. Immerhin bekommt man so nun Zugang zu zahlreichen Produktionen Disneys und auch Marken wie Marvel, Star Wars und einem auch sonst reichhaltigen Katalog.