Netzausbau 2023: Telekom zeigt Glasfaser- und 5G-Fortschritte

Die Deutsche Telekom gewährt einen Einblick in ihre Statistiken und spricht über den Netzausbau im Bereich Glasfaser und 5G. Dabei blickt man dem Unternehmen zufolge vor allem beim Ausbau von Glasfaser­anschlüssen auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück.

Deutsche Telekom

Telekom: "Glasfaserziele erreicht"

Mehr Antennen für Bahnstrecken und Autobahnen

40 GB Allnet + Nintendo Switch Bei Freenet für nur 22,99 Euro

Zum Angebot

Zusammenfassung Telekom blickt auf erfolgreiches Glasfaser-Jahr 2023 zurück

Festnetzkunden verzeichneten 14% mehr Datenverbrauch

730.000 km Glasfasernetz mit 2,5 Mio. neuen Anschlüssen

96% der Bevölkerung mit 5G versorgt, 80.000 Antennen

2026 sollen über 3.000 ORAN-kompatible Antennen stehen

Qualität und Leistung des 5G-Netzes an Verkehrswegen steigt

150 neue Mobilfunkmasten an Schienen, 400 an Autobahnen bis 2024

Der Datenverbrauch der Telekom-Festnetz-Kunden stieg in diesem Jahr um etwa 14 Prozent. YouTube, Netflix und Amazon Prime Video werden dabei als Top-3-Anwendungen im Download genannt. Apple iCloud, die Google Cloud und Microsoft Teams hingegen liegen beim Upload vorn. Details zum verbrauchten Datenvolumen gibt die Telekom lediglich für ihr Mobilfunknetz an, bei dem der Verbrauch in diesem Jahr bei fast 2.700 Petabyte lag."Beim Glasfaserausbau hat das Netz erneut einen großen Sprung gemacht", sagt der Netzbetreiber. Das eigene Glasfasernetz soll mittlerweile rund 730.000 Kilometer messen. Zudem soll der diesjährige Ausbau in etwa 3500 Regionen für 2,5 Millionen neue Glasfaseranschlüsse gesorgt haben, womit nun insgesamt acht Millionen Haushalte beliefert werden können. Im kommenden Jahr könnte die 10-Millionen-Marke überschritten werden.Auch die Nutzung bzw. Buchung von Glasfasertarifen steigt, obwohl bisher "nur" eine Million Telekom-Kunden Glasfaser dem DSL-Anschluss vorgezogen haben. Etwa 700.000 Haushalte und Unternehmen sollen sich jedoch bereits vorab registriert haben, um nach einem geplanten Ausbau (Vorvermarktung) einen entsprechenden Tarif zu buchen.Beim Mobilfunk gibt die Deutsche Telekom an, aktuell circa 96 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit 5G versorgen zu können. Dafür sollen derzeit über 80.000 5G-Antennen sorgen, 10.000 von ihnen auf der schnellen 3,6-GHz-Frequenz mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s (1 Gbit/s).Hinsichtlich des Ausbaus ist geplant, dass zukünftig auch Privatkunden 5G Standalone (SA) nutzen können und weitere Antennen mit dem offenen Open Radio Access Network (ORAN) in Betrieb genommen werden sollen. Bis Ende 2026 sieht der Plan vor, mehr als 3.000 ORAN-kompatible Antennen-Standorte zu betreiben.Abschließend ist es das Ziel der Telekom, die Qualität und Leistungsfähigkeit des 5G-Netzes auch entlang der Ver­kehrs­we­ge zu steigern. In diesem Jahr wurden 150 neue Mobilfunkmasten entlang der Schiene gebaut und bis Ende 2024 sollen 400 Standorte an deutschen Autobahnen "feststehen". Wann die Mobilfunkmasten hier gebaut werden, scheint allerdings noch unklar zu sein.