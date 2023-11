Flächendeckendes Telekom-Netz an der Autobahn wird jetzt Realität

Die Deutsche Telekom will jetzt dafür sorgen, dass man bei Fahrten über längere Autobahnstrecken nicht immer wieder in Funklöcher gerät. Die Mobilfunk-Infrastruktur an den Fernverkehrsstraßen soll dafür deutlich und gezielt verbessert werden.

Erster Mast fertig

Flächendeckende Versorgung

Zusammenfassung Deutsche Telekom plant Verbesserung der Infrastruktur an Autobahnen

Stabiles Internet auf langen Autofahrten wird immer wichtiger

Kooperationsvereinbarung mit Autobahn GmbH des Bundes

Erster neu gebauter Sendemast im Saarland bereits in Betrieb

Künftig sollen 400 zusätzliche Masten die Versorgung sicherstellen

Autobahn GmbH stellt Flächen für Mobilfunkmasten zur Verfügung

Kooperation verkürzt Auswahl und Abstimmung von neuen Mobilfunkstandorten

Auf langen Autofahrten wird heute längst von vielen Menschen eine stabile Internetverbindung erwartet und benötigt. Sei es, um mit dem Kartendienst des Smartphones zum Ziel zu navigieren, Musik-Streams zu empfangen oder auch die Mitfahrenden zu unterhalten. Mit Unterbrechungen ist hier durchaus zu rechnen.Sicher ist die Situation entlang der Autobahnen längst nicht mehr so schlimm, wie während einer Zugfahrt. Dazu trugen auch regelmäßige Auflagen der Bundesnetzagentur bei. Trotzdem kann noch vieles verbessert werden.Die Deutsche Telekom will hier nun aktiv werden. Wie die Autobahn GmbH als Betriebsfirma des Bundes heute mitteilte, habe man eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit dem Telekommunikationskonzern abgeschlossen. Die eigentliche Vereinbarung unterzeichneten die beiden Unternehmen bereits im Mai, jetzt konnte der erste neu gebaute Sendemast in Betrieb genommen werden. Dieser steht an der A 1 im Saarland.Die Umsetzung der gemeinsamen Planungen kommt also voran. Zukünftig sollen rund 400 zusätzliche Mobilfunkmasten für eine flächendeckende Versorgung der Autobahn-Nutzer mit 4G- und 5G-Mobilfunk sorgen. Dafür stellt die Autobahn GmbH der Telekom Flächen in direkter Nähe zur Fahrbahn zur Verfügung."Die Auswahl und Abstimmung von neuen Mobilfunkstandorten war in der Vergangenheit ein langwieriger Prozess. Durch die Kooperation mit der Autobahn GmbH hat sich das entscheidend verkürzt. Das beweist die Geschwindigkeit, mit der wir den ersten Mast an der A1 realisieren konnten", kommentierte Abdurazak Mudesir, Technikchef Telekom Deutschland, den jüngsten Fortschritt.