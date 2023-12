Niedersachsen bringt überraschend die Glasfaserförderung zurück

Im Sommer hatte die Landesregierung Niedersachsen die Förderung für den Glasfaserausbau gestoppt und war damit aus der Finanzierung ausgestiegen. Nun gibt es für das Jahr 2024 für aktuell fünf Landkreise gute Nachrichten: Es gibt wieder Fördergelder.

Neue Infos vom Breit­band­zen­trum

Aktuelle Zahlen zum Ausbau

Versorgungszahlen in Niedersachsen nach Abschluss aller derzeit bekannten Baumaßnahmen:

58 Prozent aller Gebäude mit Glasfaser erschlossen



81 Prozent aller Gebäude sind mit schnellem Internet (mind. 1 Gbit/s) versorgt

Zusammenfassung Niedersachsen nimmt Glasfaserausbau-Förderung wieder auf

2024 fließen 50 Millionen Euro in den Breitbandausbau

Bis zu 120 Millionen Euro Fördergelder stehen bereit

Weiße und graue Flecken werden mit schnellerem Internet versorgt

Förderanträge von fünf Landkreisen wurden genehmigt

Bund, Land und Kommunen teilen sich die Ausbaukosten

Ursprünglich waren keine weiteren Fördermittel vorgesehen

Das meldet das Online-Magazin Teltarif und bezieht sich dabei auf eine Erklärung des Breit­band­zen­trums Nieder­sachsen-Bremen (BZNB). Demnach, so Teltarif, plant die Landes­regie­rung nun 50 Millionen Euro für die Förde­rung des Glas­faser­aus­baus in den Haus­halt mit ein. Laut BZNB stehen damit bis zu 120 Millionen Euro an Förder­gel­dern zur Verfü­gung.Mit diesen Geldern sollen sowohl die sogenannten "weißen Flecken" in der Versorgung, wo aktuell nur unter 30 MBit/s ermöglicht werden können, als auch die grauen Flecken mit 30 bis 100 MBit/s, mit schnelleren Leistungen versorgt werden.Profi­tieren werden nun laut Teltarif die Land­kreise Osna­brück, Cuxhaven, Uelzen, Celle und der Heide­kreis.Dort wurden entsprechende Förderanträge genehmigt. Bei den derzeitigen Förderprogrammen übernimmt der Bund für den Ausbau mit schnellem Internet unterversorgter Gebiete und trägt dafür 50 Prozent der Kosten. Das Land steuert weitere 25 Prozent bei, während die Kommunen die übrigen 25 Prozent übernehmen.Das sind gute Nachrichten, denn zunächst hatten Medien berichtet, das im Landeshaushalt für das kommende Jahr keine weiteren Mittel mehr für die Förderung eingeplant werden. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hatte erklärt, dass die aktuelle Haushaltssituation des Landes eine Fortsetzung nicht möglich mache. Dafür hatte es viel Kritik gegeben.