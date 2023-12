"Hallo Mama": Telekom startet Melde-Button für Spam- und Betrug-SMS

Die Telekom hat jetzt die Meldung betrügerischer SMS vereinfacht und den Ablauf für die Betroffenen verbessert. Wer einen Telekom-Vertrag nutzt, kann jetzt verdächtige SMS direkt mit einem Button unter der SMS melden. Wir haben uns das einmal angesehen.

Apple hilft bei Erkennung und Meldung

Weitere Betrugsmaschen

Telekom-Aktion: Mit Cashback und Treuebonus Satte Rabatte auf Smartphones und Tarife

Zum Angebot

Zusammenfassung Telekom erleichtert Meldung betrügerischer SMS

Neuer "Spam melden"-Button für iPhone-Nutzer

SMS von Unbekannten direkt über Button melden

Automatisierte Verarbeitung bei Telekom Security

Bisherige Meldung per SMS an 7726 möglich

Zusatzdaten wie Uhrzeit und Nummer werden erfasst

Telekom arbeitet an Lösung für Android-Nutzer

Ermöglicht wird die vereinfachte Meldung zunächst für alle iPhone-Nutzer durch ein Update von Apple . Mit der Softwareversion iOS 17.2 . führt die Telekom in Zusammenarbeit mit Apple einen "Spam melden"-Button ein Der Button taucht dann bei allen SMS von unbekannten Absendern direkt unter dem Text der Nachricht auf. Ein Klick auf den Link und die Nachricht landet direkt bei dem sogenannten "Fraud & Abuse Management" der Telekom Security , also dem Sicherheits-Team, wo die Meldungen dann automatisiert verarbeitet werden.Dort wird zunächst geprüft, ob weitere Kunden betroffen sind, also vom gleichen Absender eine Nachricht erhalten haben oder den gleichen Text zugesendet bekommen. Zudem sucht das Team nach der Quelle und macht sich daran, weiteren Missbrauch zu unterbinden.Empfänger von vermeintlich bösartigen SMS können bei der Telekom schon seit Längerem - und Plattformunabhängig - verdächtige Kurznachrichten an die 7726 weiterleitet."Der neue Button macht das bislang gängige Meldeverfahren jedoch um einiges besser und bequemer. Für die Kundinnen und Kunden heißt es nur noch klick und weg. Und die Fachleute profitieren von zusätzlichen Daten, denn im Gegensatz zur Weiterleitung bleiben Angaben wie die Uhrzeit und die Rufnummer des SPAM-Versenders ersichtlich", informiert die Telekom-Presseabteilung.Es gibt eine Reihe bekannter Betrugsmaschen, bei denen SMS oder Nachrichten von alternativen Messengern wie WhatsApp für die Kontaktaufnahme dienen. Ein prominenter Fall ist die Paket-Benachrichtigung, bei der angebliche DHL-SMS mit gefälschten Links zu Webseiten verbreitet werden, auf denen Betrüger Nutzerdaten sammeln.Andere Trickser gaukeln vor, Zahlaufforderungen für den Zoll einzufordern oder versuchen es mit dem sogenannten " Enkeltrick 2.0 ", der meist mit "Hallo Mama/hallo Papa..." beginnt und die Empfänger zur Kontaktaufnahme auffordert.Um den Betrug einzudämmen, können iPhone-Besitzer nun den Melde-Button verwenden. Android-Nutzer werden gebeten, verdächtige SMS weiterhin an die Kurzwahl 7726 zu melden. Für einen alternativen Weg stehen die Telekom derzeit noch in einem engen Austausch mit Google.