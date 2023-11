Bei der Vorstellung der aktuellen Quartalszahlen kann die Telekom auf gute Werte verweisen. Fast 100.000 neue Breitbandkunden schafft kein anderer Anbieter hierzulande, über alle Mobilfunkmarken hinweg kann man 350.000 Neukunden gewinnen - etwas weniger als O2.

Blick über den Atlantik

Zusammenfassung Telekom Q3: 100.000 neue Breitbandkunden

350.000 Mobilfunk-Neukunden, knapp hinter o2

6,7 Mio. Kunden mit bis zu 100 Mbit/s

1,2 Mio. neue Kunden in USA

7 Jahre Quartalswachstum in DE

Quartalsgewinn +21,9%, auf 1,9 Mrd. ?

Jahresprognose erhöht, höhere Dividende

Aktuell legen die Mobilfunkunternehmen in Deutschland mal wieder ihre Geschäftszahlen vor. O2 hatte gestern stolz verkündet, mit 400.000 Neukunden im Mobilfunk eine neue Branchenbestmarke setzen zu können. Wie die Telekom jüngst mitteilt , bleibt man mit 350.000 Neukunden im eigenen Netz aber nur leicht hinter diesen Zahlen zurück.Dafür spielt die Telekom ihre Stärke beim Breitband-Markt aus und gewinnt in drei Monaten 96.000 neue Kunden dazu - das ist der Spitzenwert im Markt. Wie das Unternehmen ergänzt, nutzen aktuell 6,7 Millionen Telekom-Privatkunden einen Anschluss mit einer Bandbreite von bis zu 100 MBit/s - immerhin 45 Prozent der Kunden.Auch der Blick in die USA zeugt von einem guten Geschäft. Die letzten Monate brachten hier 1,2 Millionen neue Vertragskunden. "Die Telekom wächst in unsicheren Zeiten auf beiden Seiten des Atlantiks ungebremst weiter", sagte Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. In Deutschland konnte man nun sieben Jahren in Folge das Ergebnis in jedem einzelnen Quartal steigern.Die Entwicklung trägt auch dazu bei, dass die Telekom ihren Gewinn in diesem Quartal deutlich steigern kann. Mit 1,9 Milliarden Euro liegt der um 21,9 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das nimmt der Konzern zum Anlass, seine Jahresprognose zum dritten Mal anzuheben, für das Gesamtjahr wird eine höhere Dividende in Aussicht gestellt.