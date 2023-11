Der im Sommer als Ersatz für das "Datengeschenk" von der Telekom eingeführte Datenbonus wird im Dezember verdoppelt. Langjährige Kunden können somit ihr Datenvolumen um bis zu 20 GB kostenlos aufstocken. Vom einstigen 100-GB-Geschenk fehlt aber jede Spur.

Die Deutsche Telekom zeigt sich zu Weihnachten weniger spendabel als in den Vorjahren. Erhielten Kunden im Dezember 2022 noch ein Gratis-Datenvolumen von 100 GB, fällt das Geschenk in diesem Jahr mit maximal 20 GB deutlich kleiner aus. Zudem profitieren nur langjährige Prepaid-, Young- und Vertragskunden vom maximalen Treuebonus.Der Datenbonus steht dabei prinzipiell jedem Telekom-Mobilfunkkunden zu und kann monatlich über die MeinMagenta App abgerufen werden. Im ersten Jahr liegt dieser bei monatlich 500 MB. Für jedes weitere Jahr als Telekom-Kunde kommen 500 MB dazu, bis zu einem Maximum von 10 GB. Durch die Verdopplung im Dezember liegt das neue "Datengeschenk" somit je nach Vertragsjahr zwischen 1 GB und 20 GB.Die Telekom weist darauf hin, dass eventuell nicht genutztes Da­ten­vo­lu­men des ab 1. Dezember verdoppelten Datenbonus am 31. Dezember verfällt. Weihnachten deckt der Netzbetreiber somit ab, Video-Nachrichten mit Neu­jahrs­wün­schen fallen allerdings wieder in das klassische Inklusivvolumen der Kunden.Im Gegensatz zur Telekom versorgt Vodafone im Dezember seine Kunden unabhängig eines Treuebonus mit jeweils 500 GB Datenvolumen . Auch verlängert der Magenta-Konkurrent den Nutzungs­zeitraum, der vom 30. No­vem­ber 2023 bis zum 3. Januar 2024 läuft, und infolgedessen auch für das Surfen, Streamen und Texten zu Neujahr gilt.Es bleibt abzuwarten, ob sich die Telekom neben der Verdopplung des Datenbonus für treue Kunden eventuell doch noch mit einem weiteren Datengeschenk meldet. Ansonsten heißt es unterm Strich: Einem geschenkten Gaul ...