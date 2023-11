Telekom Prepaid: Überraschende Änderung bei Zahlungsmöglichkeiten

Die Telekom hat eine Zahlungsmöglichkeit bei seinen Prepaid-Tarifen gestrichen, ohne Kunden vorher zu informieren. Im Rahmen des MagentaMobil Prepaid-Angebots kann kein Amazon Pay mehr verwendet werden. Für Betroffene gibt es Handlungsbedarf.

Unternehmen teilen im besten Fall vorher mit, wenn sich etwas an ihrem Angebot ändert. Die Telekom hatte jüngst unter einigen ihrer Prepaid-Kunden für Verwirrung gesorgt. Das Unternehmen stellt für die automatische Aufladung des Prepaid-Guthabens verschiedene Zahlungsmöglichkeiten bereit. Jüngst war eine der Optionen plötzlich und ohne Hinweis einfach verschwunden.Wie Teltarif in seinem Bericht schreibt, werden Zah­lungen über Amazon Pay von der Telekom im Rahmen der MagentaMobil Prepaid-Tarife ab sofort nicht mehr angenommen. Wie der Bericht schildert, wurden Kunden, die auf diesem Weg ihre Rechnung begleichen, aber nicht zuvor darüber informiert, dass für ihre monatliche Aufladung ein neues Zahlungsmittel nötig ist.Und so ist es erst die Nachfrage bei der Telekom durch Teltarif, die eine öffentliche Erklärung des Konzerns zur Situation hervorbringt. Der Konzern habe sich aus "unternehmerischen Gründen" dazu entschieden, Amazon Pay bei Prepaid-Tarifen nicht mehr anzubieten. Den Übergang sauber zu organisieren, ist dann aber wohl nicht geglückt: "Leider ist die Abschal­tung entgegen der Planung früh­zei­tiger erfolgt. Somit konnte die Kommu­nika­tion erst im Nach­gang erfolgen. Das bitten wir zu entschul­digen", so ein Konzernsprecher.Mittlerweile weist die Telekom an verschiedenen Stellen auf den Ausschluss von Amazon Pay hin, so schreibt man unter anderem im Webshop: "Amazon Pay wird nicht mehr als Bezahl­ver­fahren ange­boten." Wer bisher auf diesem Weg bezahlt hat, muss bis zum nächsten Abrechnungszeitraum im Kundenkonto seine Zahlungs­methode neu konfigurieren. Es verbleiben Kreditkarte, PayPal und Apple Pay bei Sofortaufladung.