Microsoft hat in Europa ein echtes Problem, was die Verkäufe seiner aktuellen Spielkonsolen Xbox Series S und Xbox Series X angeht. Einem neuen Bericht zufolge sind die Verkäufe zuletzt um über 50 Prozent gesunken, während Sonys PS5-Verkäufe durch die Decke gingen.

Verband meldet Zahlen für Europa - außer Deutschland

481.000 verkaufte Geräte im Oktober

Zusammenfassung PS5-Verkäufe +143%, bessere Verfügbarkeit

Nintendo Switch bleibt Nr. 2, -20%

Xbox-Verkäufe brechen im Jahresvergleich um 52% ein

Gesamtverkäufe: 481.000 Konsolen im Monat Oktober

Sony/Nintendo Verkäufe +11%/+10% vs. September

Microsoft Stückzahlen -20% vs. September

Laut der Erhebung Game Sales Data des Branchenverbands Video Games Europe, auf die unter anderem GamesIndustry.biz Bezug nimmt, liegt die PlayStation 5 in Europa in allen beobachteten Märkten (Großbritannien und Deutschland bleiben dabei außen vor) komfortabel vorn. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres verkaufte Sony zuletzt 143 Prozent mehr Geräte, was vor allem an der deutlich besseren Verfügbarkeit liegt.Die Nintendo Switch ist nach wie vor die Nummer 2 in den von GSD untersuchten Märkten, auch wenn die Verkaufszahlen im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 Prozent gesunken sein sollen. Die Xbox-Modelle von Microsoft tun sich dem Bericht zufolge in Europa weiterhin extrem schwer, denn ihre Verkäufe gingen erstaunlich stark zurück.Um ganze 52 Prozent brachen die Verkäufe der Microsoft Xbox-Konsolen im Oktober im Jahresvergleich ein. Insgesamt wurden in den beobachteten Märkten zuletzt innerhalb eines Monats 481.000 Spielkonsolen aller Hersteller verkauft. Im Monatsvergleich legten die Verkäufe nur bei Sony und Nintendo zu - und zwar um jeweils 11 bzw. 10 Prozent. Gleichzeitig ging es bei den Stückzahlen für Microsoft um knapp 20 Prozent abwärts.So dramatisch die Zahlen klingen, so simpel sind zumindest einige der Gründe. Der größte Xbox-Launch in diesem Jahr, was Exklusiv-Titel angeht, war Starfield, das im September auf den Markt kam. Sonys großer Exclusive Spider-Man 2 und Nintendos jüngster wichtiger Titel Super Mario Bros Wonder starteten jeweils im Oktober.In Deutschland dürfte es bei den Konsolenverkäufen zuletzt im Grunde ähnlich ausgesehen haben, auch wenn Video Games Europe dazu keine Daten veröffentlicht hat. Die hier beschriebenen Zahlen stammen aus Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Portugal, Russland, Schweden, Spanien und der Schweiz.