Neue Xbox 2026: Microsoft soll Frühstart vor PlayStation 6 wagen

Zum Jahresende reißen die Gerüchte rund um eine neue Xbox nicht ab. Nach diversen Leaks im Zuge der diesjährigen FTC-Klage gegen Micro­soft rechnen Insider im Jahr 2026 nicht etwa mit dem Markt­start eines Mid-Gen-Upgrades, sondern einer neuen Xbox "Next"-Konsole.

Microsoft ohne PS5 Pro-Konter?

AMD Zen-5-Hardware und Angriff auf die PS6

Xbox Series X (1 TB) Jetzt für 399 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Zusammenfassung Neue Xbox "Next"-Konsole könnte 2026 erscheinen

Sony konzentriert sich auf PS5 Pro, Microsoft auf Next-Gen

Xbox-Fans müssen bis 2026 auf neue Konsole warten

Xbox "Next" setzt möglicherweise auf AMDs Zen-5-Hardware

Microsoft könnte Konsolenmarkt 2026 mit neuer Xbox anführen

Technische Dominanz könnte Microsoft zu Mid-Gen-Upgrade 2028 führen

Asynchrone Releases erschweren Entwicklern Plattformoptimierung

Während sich Sony den Experten-Prognosen zufolge derzeit auf eine mögliche PlayStation 5 Pro konzentrieren soll, dürften in Redmond bereits die Arbeiten an der nächsten Xbox-Generation begonnen haben. Das zumindest lesen Insider, wie jene von Red Gaming Tech , zwischen den Zeilen zurückliegender Leaks.Schenkt man den Voraussagen Vertrauen, wird das PlayStation-Lager in den Jahren 2024 und 2025 mit der PS5 Pro versorgt, die Xbox-Fanbase hingegen weiterhin auf die Xbox Series X|S setzen müssen. Anstelle einer Series X2 oder Series X Pro soll Microsoft seinen großen Coup erst für das Jahr 2026 planen und Sony mit dem Launch einer Next-Gen Xbox deutlich zuvor kommen.Treten die Prognosen tatsächlich ein, wird die neue Xbox 2026 voraussichtlich auf AMDs Zen-5-Hardware setzen, während die PlayStation 6 (PS6) zwei Jahre später auf Basis der leistungsstärkeren Zen-6-CPUs ihr Glück versuchen dürfte. Die Kollegen von wccftech gehen davon aus, dass Microsoft so erneut "ein Zeichen für die nächste Konsolengeneration" setzen könnte, wie es den Redmondern mit der Xbox 360-Generation gelungen war.Sollte Microsoft auf den zuvor erwarteten Parallelstart von Xbox "Next" und PlayStation 6 verzichten und deutlich vor der neuen Sony-Konsole starten, hält sich das Unternehmen die Tür offen, bereits nach zwei Jahren einer möglichen technischen Dominanz zusätzlich mit einer weiteren Revision bzw. einem Mid-Gen-Upgrade 2028 auch der PS6 Konkurrenz zu machen.Die asynchronen Hardware-Releases von Sony und Microsoft könnten es Ent­wick­lern jedoch schwer machen, ihre Spiele auf die jeweiligen Plattformen zu op­ti­mie­ren, bzw. deren Leistungsfähigkeit gänzlich auszunutzen. Abseits der Xbox Game Studios, zu denen nun auch Activision Blizzard gehört, dürfte die Play­Station 5 bzw. PS5 Pro 2026 weiterhin als Basis für jegliche Produktionen gelten.