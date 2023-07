Launch-Trailer zu Remnant 2: Der Koop-Shooter ist ab sofort erhältlich

Der Koop-Hit geht in die zweite Runde

Remnant 2 ist ab sofort für den PC und Konsole erhältlich. Den Start feiern Gunfire Games und Gearbox Publishing mit einem offiziellen Launch-Trailer, der auf die packenden Koop-Schlachten einstimmt.Remnant 2 hält wenig überraschend an der Rezeptur seines Vorgängers Remnant: From the Ashes (2019) fest und entfesselt ein weiteres Mal die Mächte des Bösen, denen die Spieler entweder ganz allein oder bevorzugt im Koop zusammen mit bis zu zwei Freunden entgegentreten. Vor allem die mächtigen Bossgegner sollen Spieler dazu motivieren, sich zu Teams zusammenzuschließen.Gekämpft wird dabei in der Third-Person-Perspektive, wobei ein breites Arsenal an Waffen und Ausrüstungsgegenständen bereitsteht. Im Vergleich zum ersten Teil bietet Remnant 2 ein erweitertes Klassen- oder Archetypensystem: Spieler können nun mehrere Archetypen freischalten und hochleveln. Dabei soll es noch besser gelingen, seinen Helden an den eigenen Stil anzupassen.Dungeons werden in Remnant 2 dynamisch generiert. Das bedeutet: Jede Partie ist einzigartig und auch erfahrene Spieler müssen immer wieder mit neuen Überraschungen rechnen.Remnant 2 ist für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erschienen.