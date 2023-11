Microsoft kündigt die zeitnahe Verteilung des November 2023-Updates für Xbox Series X|S und Xbox One an. Neben den Verbesserungen für Konsolen er­hal­ten Xbox Wireless Controller eine neue Firmware und die Xbox-Apps unter Windows einen Kompaktmodus für Handhelds.

Tastaturen, Wunschlisten und Controller-Firmware

Updates für die Windows Xbox-App

Zusammenfassung November-Update für Xbox-Konsolen angekündigt

Verbesserungen und neue Tastaturen für Xbox Series X|S und One

Wunschlisten-Benachrichtigungen bei Xbox Free Play Days

Telefonauthentifizierung für Xbox-Profilbelohnungen

Firmware-Update für Xbox Wireless Controller

Xbox-App für Windows erhält Kompaktmodus für Handhelds

"Gaming Services Repair Tool" zur Spielproblemlösung

Vergleichsweise spät stellen die Redmonder das Xbox November Update in Aussicht, wobei ein genauer Release-Termin bisher nicht angekündigt wurde. In Hinsicht auf die Spielekonsolen Xbox Series X, Series S und Xbox One spricht Microsoft über drei Neuerungen für virtuelle Tastaturen, Benachrichtigungen für Wunschlisten und Belohnungen via Telefonauthentifizierung.Die Konsolen unterstützen nach dem November 2023-Update unter anderem Tastaturlayouts für japanische Tastaturen, sowohl bei physischen als auch virtuellen Eingabegeräte. Die entsprechenden Optionen können unter Einstellungen > System > Sprache & Standort gewählt werden.Viele Spieler verwalten diverse Wunschlisten für den Microsoft Store , um über Preissenkungen informiert zu werden. Nun fügt Microsoft eine weitere Option hinzu, um Benachrichtigungen auch dann an Spieler zu senden, sollten Titel der Wunschliste innerhalb der Xbox Free Play Days zeitweilig kostenlos spielbar sein.Im Bereich Profil & System > Dein Profil > Meine Belohnungen kann nun eine "Telefonauthentifizierung" mithilfe von Smartphones und QR-Codes genutzt werden, um diverse Belohnungen zu bestätigen. Zudem führt Microsoft eine Firmware-Aktualisierung für Xbox Wireless Controller durch, im Speziellen zur Verbesserung des Shift-Modus für Tastenzuordnungen bei Elite Series 2 und Xbox Adaptive Controllern.Parallel zum November 2023-Update für Xbox-Konsolen optimiert Microsoft die für Windows-PCs verfügbare Xbox-App. Hier wird ein neuer Kompaktmodus für Handhelds wie dem Asus ROG Ally oder Lenovo Legion Go eingeführt, die Benachrichtigungen für Xbox Game Pass-Neuheiten überarbeitet und ein "Gaming Services Repair Tool" eingeführt, das dabei helfen soll, (technische) Probleme mit Spielen zu beheben.