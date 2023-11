Microsoft- und Apple-Mitarbeiter wechseln am häufigsten zu Google

Das Silicon Valley, also die Gegend rund um San Francisco, ist fest in der Hand des IT-Geschäfts, dazu kommt im Hinblick auf Technik noch Seattle mit den Schwergewichten Amazon und Microsoft . In und zwischen diesen beiden Gegenden werden fröhlich die Jobs gewechselt.

Das IT-Job-Karussell dreht sich

So läuft es bei Microsoft

Das zeigt nun eine Analyse der Profile von IT-Profis auf LinkedIn, die Switch on Business durchgeführt hat. Es ist natürlich nicht überraschend, dass Mitarbeiter häufig den Job wechseln, selbst in Zeiten von Massenentlassungen, wie sie Anfang des Jahres von zahlreichen IT-Riesen durchgeführt worden sind. Denn qualifiziertes Personal ist und bleibt hochbegehrt.Switch on Business erläutert die Methodik folgendermaßen: "Um herauszufinden, welche Tech-Giganten die meisten Talente von Konkurrenten anziehen, hat Switch on Business die Mitarbeiterprofile auf LinkedIn für eine Auswahl von Tech-Unternehmen untersucht."Man hat in weiterer Folge die Auswahl der Unternehmen eingeschränkt, und zwar auf Google/Alphabet , Amazon, Apple , Meta, Microsoft, IBM, Tesla, Oracle, Netflix, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel und Uber. "Dann suchte unser Team für jedes Unternehmenspaar nach Beschäftigten, die derzeit bei dem jeweiligen Tech-Giganten und zuvor bei dem jeweils anderen Unternehmen aus der Startliste gearbeitet haben."Das Ergebnis ist ein interessanter Einblick in die Mechaniken der Tech-Branche. Microsoft beispielsweise rekrutiert seine Mitarbeiter vorzugsweise von IBM, dahinter kommen Amazon und Oracle sowie Intel und Google. Apple spielt hingegen nur eine untergeordnete Rolle, der Konzern aus Cupertino liegt nur an der sechsten Position. Allerdings wandern Microsoft-Mitarbeiter vorzugsweise zu Google, Amazon und Meta ab.Im Fall von Apple sieht es teilweise signifikant anders aus: So kommen vorzugsweise Mitarbeiter von Intel, Microsoft und Amazon nach Cupertino. Wenn sie Apple verlassen, dann geht es in erster Linie zu Google, Amazon und Meta.Interessant ist auch, welche Unternehmen besonders viele Mitarbeiter rekrutieren, hier liegt Meta an der Nummer-1-Position, bei der Facebook-Mutter arbeiteten 26,5 Prozent zuvor bei anderen Unternehmen. Google liegt knapp dahinter mit 24,2 Prozent. Microsoft liegt in dieser Wertung im Mittelfeld (13,9 Prozent), Schlusslicht ist - wenig überraschend Urgestein IBM (2,3 Prozent).